Ребята из Татарстана заняли призовые места на слете студотрядов ПФО

В Чебоксарах прошел слет студенческих отрядов, на который съехались более 350 участников из 14 регионов ПФО. Ребята из Татарстана стали победителями в нескольких номинациях, сообщили в пресс-службе республиканского штаба МООО «Российские студенческие отряды».

«Важной частью встречи стали конкурсные мероприятия, позволившие определить, чему участники студенческих отрядов научились за трудовое лето, и выявить лучших из лучших», – говорится в сообщении.

По итогам соревнований татарстанцы заняли третье место в конкурсе профессионального мастерства среди студенческих медицинских отрядов и в конкурсе на лучшего командира штаба, стали бронзовыми призерами соревнования между пресс-службами округа и в профессиональном мастерстве строительных отрядов. Кроме того, татарстанские ребята выиграли в конкурсах на звания «Лучший комиссар штаба» и «Лучший боец».

Для участников провели образовательные и досуговые программы, спартакиаду, творческий фестиваль, круглые столы с представителями органов власти, работодателями и встречи с ветеранами движения.