«Ребята должны быть готовы к мобилизации»: как казанцы сами изучают основы военного дела

С частичной мобилизацией пришло понимание, что курсы начальной военной подготовки необходимы, особенно тем, кого могут мобилизовать. В Казани независимо друг от друга образовались двое курсов, где учат владеть оружием, оказывать первую помощь и рыть окопы. Курсы НВП «РОКОТ» работают уже в ста городах России, а курсы «Дулкын-16» – местная идея.

Нияз: «Я же не военный, проходил, как и многие, “срочку” в 2011-12 годах, после окончания вуза. Хоть служба уже давно позади, но часть моей души навсегда осталась в армии» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Часть моей души навсегда осталась в армии»

С руководителем курсов начальной военной подготовки «Дулкын-16» Ниязом мы договорились о встрече около девяти часов вечера в одном из фитнес-залов в самом центре старой Казани. Такое время было выбрано не случайно – к моменту начала «вечерних новостей» большинство курсантов уже окончили работу и могут спокойно посвятить полтора-два часа физподготовке.

Четырехэтажное здание с десятками офисов и небольшим спортзалом наверху стоит особняком среди старинных построек на улице Сары Садыковой. Несмотря на поздний час, парковка возле здания полностью забита машинами, поэтому приходится проезжать почти квартал, чтобы найти, где оставить автомобиль.

Еще несколько минут, и мы у входа. Поднимаемся наверх, где нас уже ждет Нияз – темноволосый улыбчивый мужчина с выправкой военного и цепким взглядом бизнесмена. «Давайте пройдем, где потише, у нас есть буквально несколько минут, чтобы пообщаться. Потом придут ребята. Увидите наши курсы, как говорится, воочию».

Находим укромный уголок вдали от «фитоняшек» и любителей пинг-понга.

Ниязу 34 года. Он из семьи врачей, однако медицинскую династию продолжать не стал – по его словам, он жутко не любит нытиков и толкового лекаря из него бы не вышло. Сейчас он один из совладельцев компании в сфере IT-аутсорсинга.

«Идея открыть импровизированные курсы начальной военной подготовки пришла спонтанно» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Я же не военный, проходил, как и многие, “срочку” в 2011-12 годах, после окончания вуза. Хоть служба уже давно позади, но часть моей души навсегда осталась в армии. Когда началась мобилизация, я воспринял ее очень спокойно. Лишь подумал, что немного припозднились. Но, как известно, приказы главнокомандующего не обсуждаются», – начал рассказ Нияз.

Идея открыть импровизированные курсы начальной военной подготовки пришла спонтанно. Как-то вечером Нияз с приятелем, который попал в первую волну мобилизации и уже находился на полигоне, беседовали о состоянии наших призывников. Большинство из них находились в плачевной физической форме.

«Тогда у меня и моего близкого друга и самого главного помощника Тимура Усманова появилась мысль создать курсы, чтобы наши ребята элементарно не умерли на полигоне от физнагрузки. Я вышел на председателя Союза десантников Республики Татарстан. Через него познакомился с председателем Содружества ветеранов погранвойск, мы пообщались. Пришли к выводу, что нам по силам организовать несколько военно-прикладных направлений», – продолжил рассказ Нияз.

«Тогда у меня и моего близкого друга и самого главного помощника Тимура Усманова появилась мысль создать курсы, чтобы наши ребята элементарно не умерли на полигоне от физнагрузки» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

По словам Нияза, основная цель занятий – это привести ребят в нормальную физическую форму, помочь не столько стать сильнее, сколько выносливее. В ближайшее время планируют открыть курс по военной медицине. Для этого ждут специалиста, который обучит ребят навыкам первой доврачебной помощи. Ведь от быстроты и правильности действий на поле боя может зависеть как жизнь самого бойца, так и его сослуживцев.

«Сейчас в группе занимаются шесть человек. Возраст от 30 до 47. Мы берем в группу только военнообязанных ребят – тех, кто проходил срочную службу. Скажем так, потенциально мобилизованных, то есть тех, кого не сегодня завтра могут отправить защищать рубежи Родины», – подчеркнул Нияз.

Планы на ближайшее будущее мужчина старается не строить. Как признается сам, со времен коронавируса что-либо планировать стало просто нелепо.

«Мы работаем здесь и сейчас. А сейчас идет мобилизация, СВО. И вообще в моем понимании, когда в стране идет мобилизация, и неважно, частичная она или нет, мобилизоваться должны все. Каждый должен начать что-то делать на своем месте – качественнее и эффективнее работать, помочь родителям. Мобилизация должна начаться с каждого и на всех уровнях. Страна сказала: надо! Резервисты ответили: есть!» – с улыбкой продолжил Нияз.

По словам Нияза, основная цель занятий – это привести ребят в нормальную физическую форму, помочь не столько стать сильнее, сколько выносливее Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Подготовка бойцов – на беговой дорожке и в «бронике»

Стрелка часов стремительно приближалась к девяти вечера, и в клуб стали подтягиваться первые курсанты. Интервью пришлось прервать и пойти встречать условно мобилизованную команду. Один из ребят уже успел переодеться и занять свою «боевую» позицию на беговой дорожке. Разогрев перед тренировкой – святое.

Высокий мощный мужчина с забавной татуировкой летучей мыши на плече уже вовсю бежал на дорожке. В руках бодибар – специальная палка для утяжеления. Ее вес около четырех килограммов. Столько же примерно весит автомат.

Пока Нияз встречал своих воспитанников, удалось перекинуться парой фраз с первым курсантом. И тут – первый сюрприз. «Курсантом» оказался председатель Союза десантников Казани Тимур Габутдинов. Человек в городе известный – ведет активную работу по патриотическому воспитанию молодежи, организует профильные лагерные смены для школьников и многое другое.

«Сейчас решил принять участие в этом проекте. Сам являюсь военнослужащим первой категории запаса. Повестка может прийти в любой момент. Нужно приходить в форму! Сами курсы, безусловно, очень нужны. И мы всячески его поддерживаем. Как материальной базой от Союза десантников, в том числе предоставляем на обучение макеты автоматов, разгрузочные жилеты, и так далее», – чуть сбавив темп бега, стал рассказывать Тимур.

Одним из «курсантов» оказался председатель Союза десантников Казани Тимур Габутдинов. Человек в городе известный – ведет активную работу по патриотическому воспитанию молодежи Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

По словам десантника, в любой момент придется встать в строй. Нужно быть готовым и физически, и морально.

К этому моменту в зал уже пришли все шестеро курсантов, и тренировка началась. Первое – разогрев. Легкий бег с утяжелением. Скорость каждый выбирает сам. Одно условие – в руках палка-«автомат». Спустя пять минут и десять потов разогрева – следующий этап. Курсанты надевают на себя бронежилет. Его вес приблизительно шесть килограммов. По словам Нияза, это облегченный вариант веса, который несет на себе боец во время активных боевых действий.

«Вес амуниции бойца может достигать 30-35 кг. Представляете, с ним ведь еще и бежать, и стрелять нужно! Поэтому делаем ставку на выносливость», – не сбавляя скорости, ответил Нияз.

Каждый из курсантов должен пробежать свой километр в бронике, только после этого можно переходить к следующему этапу тренировки. Группа направляется в соседний зал, где за разговорами и шутками начинают разминку.

Каждый из курсантов должен пробежать свой километр в «бронике», только после этого можно переходить к следующему этапу тренировки Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Меня ведь мама в танцы в детстве отдала… А папа – в айкидо. До сих пор помню позиции», – растягиваясь, рассказывает Нияз.

«Будете смеяться, но и я в прошлом был в танцах. Прям социальный эксперимент родителей», – с улыбкой вспоминает один из курсантов – невысокий коренастый парень лет тридцати пяти.

Побыв в зале еще немного, мы ушли – не стали смущать хоть и взрослых и серьезных, но все еще мальчишек. Ведь заниматься «напоказ» никто из них не хочет. Делают для себя, для семьи. Чтобы, когда придет время, быть готовыми.

P. S. Когда материал готовился к публикации, стало известно, что Ниязу пришла повестка. Он, как и свойственно настоящему мужчине, все быстро и четко собрал. И прибыл в военкомат, как и было написано в повестке, к семи утра, минуту в минуту. Однако на боевое слаживание мужчина не отправился – оставили в резерве. Лишь попросили быть на связи и ждать звонка.

«РОКОТ» по всей стране

«Вот на этот окоп мы потратили четыре часа. Да, он маленький, тесный, и его нужно доработать, увеличить по объему и толщине потолка. Но его вообще невозможно обнаружить с квадрокоптера. И это его основной плюс!» – рассказывает во время очередного «курса молодого бойца» руководитель казанских курсов НВП «РОКОТ» Рустам, указывая на кучу палок.

Издали окоп вовсе не похож на военное убежище. Скорее, просто хаотично набросанные сломанные ветки деревьев и валежник. Но вблизи становится понятно – вот он, правильный окоп современной войны. Настоящее инженерное сооружение – безопасное, замаскированное. Правда, как говорит Рустам, до идеала еще нужно поработать. Но главное – начало положено.

Рустам – военный пенсионер. Всю жизнь переезжал из гарнизона в гарнизон. Буквально несколько лет назад вышел на пенсию. С началом мобилизации совершенно случайно узнал о добровольческом объединении «РОКОТ», которое идейно вдохновило своих подписчиков в телеграм-канале на организацию бесплатных курсов начальной военной подготовки по всей стране. Сегодня курсы идут уже более чем в 100 городах России.

Идея создания «курсов молодого бойца» уже давно витала в воздухе. И с началом мобилизации стала скорее необходимостью, нежели просто времяпрепровождением Фото: предоставлено «РОКОТом»

«Помню, я тогда с ними списался, спросил, нужна ли помощь. Выяснилось, что в Казани этим никто не занимается. Предложил свое содействие, и вот я тут», – как бы между делом рассказывает Рустам.

По словам Рустама, идея создания таких курсов уже давно витала в воздухе. И с началом мобилизации стала скорее необходимостью, нежели просто времяпрепровождением. Люди ждали инициативы, чтобы начать изучать основы военного дела. И объявленная мобилизация стала именно таким импульсом.

Поначалу в казанском «РОКОТе» было буквально 5-7 активных участников. И первые пробные курсы проводились совсем скромным составом. В буквальном смысле на игрушках инструкторы рассказывали о том, как правильно целиться из автомата, показывали траекторию полета пули и куда она попадет при неправильном прицеливании.

«Покажется забавным, но объясняли даже не на пальцах, а на… мяче. Рассказывал, что будет, если прицелиться точно в грудь противнику, о массе пули, ветре и других факторах, влияющих на точность стрельбы. Людям невоенным так проще понять», – продолжил Рустам.

Чаще всего учения проходят на открытой местности, где курсанты обучаются владеть оружием, ползать по-пластунски, прочесывать местность, работать в команде и, конечно, оказывать первую доврачебную помощь себе и напарнику Фото: предоставлено «РОКОТом»

О предстоящих занятиях подписчики узнают через телеграм-канал. Сообщают о них заранее. Когда дело касается огневой подготовки, собираются списки желающих. Назначают время, место. Чаще всего учения проходят на открытой местности, где курсанты обучаются владеть оружием, ползать по-пластунски, прочесывать местность, работать в команде и, конечно, оказывать первую доврачебную помощь себе и напарнику.

«Помощь в поиске площадок, а также необходимых атрибутов для обучений нам оказывают обычные люди. Так, к примеру, нам очень помогают ребята из благотворительного фонда ’’Золотые руки ангела’’. Они шьют легкие носилки, балаклавы, свитера и еще много чего для наших ребят, воюющих в зоне СВО. Мы с ними плотно сотрудничаем. Огромное спасибо им за помощь», – особенно отметил Рустам.

Вообще, по словам Рустама, основная помощь в проведении занятий исходит именно от волонтеров. Есть поддержка от бизнесмена, который очень старается помочь организации.

«Увы, в подавляющем большинстве органы власти не участвуют либо вообще сторонятся этой истории. Почему — непонятно».

После серьезной физической активности, нескольких вырытых окопов и настроенной связи всех курсантов ждало настоящее лакомство – приготовленная на открытом огне армейская похлебка Фото: предоставлено «РОКОТом»

Полевая кухня, окопы-невидимки и медпомощь «раненым бойцам»

Учебные вылазки курсанты казанского «РОКОТа» устраивают практически каждые выходные. В конце октября ребята проводили занятия по связи, тактической и инженерной подготовке.

«С погодой, можно сказать, повезло – пасмурно, зябко, моросил дождь, который сделал наши занятия более реалистичными. Да, промокли, испачкались, но никто не говорил, что будет легко», – с улыбкой сказал Рустам.

После серьезной физической активности, нескольких вырытых окопов и настроенной связи всех курсантов ждало настоящее лакомство – приготовленная на открытом огне армейская похлебка.

«Радует, что наши участники стойко переносят все сложности. А после мы получаем сообщения с благодарностями за проведенные занятия и вопросы о том, когда следующее. Значит, делаем все правильно», – продолжил Рустам.

Наложить повязку или жгут, купировать кровотечение, вынести пострадавшего «на себе» в безопасное место – эти навыки и на фронте, и в мирное время ценятся на вес золота Фото: предоставлено «РОКОТом»

Большой интерес вызывают курсы первичной медицинской доврачебной помощи. Ведь цена грамотно оказанной первой помощи как на поле боя, так и после аварий или ЧП – спасенные жизни. Наложить повязку или жгут, купировать кровотечение, вынести пострадавшего «на себе» в безопасное место – эти навыки и на фронте, и в мирное время ценятся на вес золота.

«Я вам честно скажу – за тот месяц, что наши ребята проходят боевое слаживание, полноценно подготовить человека и сделать из него бойца нереально. Большинство, кто к нам приходит, не знают или уже не помнят, что такое автомат, как его держать, заряжать и стрелять. Наша задача — избавить людей от страха, дать пусть и начальные, но все же основы военной подготовки. Ведь когда человек оказывается в экстремальной ситуации, зачастую он теряется, не знает, как себя вести. А это очень опасно. Он может испугаться, убежать и подставить сослуживцев. Этого допустить нельзя», – подытожил Рустам.

Сейчас у казанского «РОКОТа» уже больше 260 подписчиков в телеграм-канале. И с каждым днем их становится все больше.

Фото на анонсе: предоставлено «РОКОТом»