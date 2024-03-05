«Ребята чувствуют нашу заботу»: агрызцы доставили на СВО более 2 тонн гумконвоя

Фото: Ляйсира Зигангараева

Жители Агрызского района Татарстана отправили в зону СВО очередную партию гуманитарного груза общим весом более двух тонн. Колонну сопровождал глава муниципалитета Ленар Нургаянов.

Помимо продуктов питания, были закуплены медикаменты и необходимое оборудование: генераторы, бензопилы, топоры, изолон, маскировочные сети, блиндажные свечи, одежда, инструменты, стройматериалы. Особенно ценными для ребят на передовой стали письма из дома и рисунки от школьников, а еще домашняя лапша, травяные чаи и чак-чак от сельских жителей.

Фото: Ляйсира Зигангараева

«Делаем все, чтобы ребята чувствовали заботу! Для них это частичка родного дома, уверенность в том, что их любят и ждут. Постарались привезти всё по запросам бойцов, за что огромное спасибо всем жителям Агрызского района, всем трудовым коллективам. Каждый из бойцов чувствует поддержку и благодарен за неё», — отметил Ленар Нургаянов.

Вместе с главой муниципалитета команду сопровождающих гумконвой возглавили руководитель сервисного локомотивного депо, депутат городского Совета Андрей Маганов и глава Салаушского сельского поселения Марат Мухамадиев.

Фото: Ляйсира Зигангараева

«Вместе передали гуманитарный груз, обсудили снабжение, поговорили о насущных проблемах. Горжусь нашими земляками, сражающимися против неонацизма. Настрой у ребят боевой. Вместе мы сила!» — отметил Маганов.

«Гуманитарная помощь доехала, все на месте. Благодарим всех неравнодушных! Такой тыл продвигает нас к Победе. А Победа точно будет за нами!» — говорят сами бойцы СВО.

Фото: Ляйсира Зигангараева

Напомним, что в 2023 году из Агрызского района в зону СВО отправили 70 тонн гуманитарной помощи на общую сумму более 44 млн рублей. Жители активно помогают военнослужащим с самого начала спецоперации. Предприятия, организации, школы, общественники, КФХ, депутаты — все дружно каждые два-три месяца отправляют бойцам гуманитарный груз, а также поддерживают тесную связь с семьями военнослужащих.

Фото: Ляйсира Зигангараева

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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