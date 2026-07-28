Ребус Петросян – Тутберидзе, вау для Загитовой, номер Трусовой: обзор «фигурки»

Фигурное катание не уходит в отпуск. Петросян выбирает тренера, Трусова показывает новую программу, Загитова собирает комплименты, Медведева готовится к свадьбе. Главные новости — в обзоре «ТИ-Спорта».





Фото: социальные сети Алины Загитовой

К кому переходит Аделия Петросян?

Этот вопрос сейчас, пожалуй, самый обсуждаемый в «фигурнокатательной» тусовке. Аделия Петросян официально покинула группу Этери Тутберидзе, но имя нового наставника окутано плотной завесой тайны. Сама спортсменка не торопится с ответом — она параллельно штурмует балетмейстерский факультет ГИТИСа, и этот факт серьезно сужает круг возможных вариантов.

Инсайдеры шепчутся в нескольких направлениях, и у каждого есть свои подводные камни:

Академия «Наши Надежды» (Светлана Соколовская / Татьяна Навка). Огромный плюс — роскошная база на «Навка Арене». Но есть один нюанс, который может перевесить все преимущества: после окончания дисквалификации главной звездой академии стала Камила Валиева. Появление Петросян автоматически превратит группу в поле битвы титанов, а нужна ли Аделии такая жесткая внутренняя конкуренция — большой вопрос.

Вариант от Марии Бутырской. Легенда фигурного катания предложила рискнуть и пойти к Алексею Мишину. «Профессор» славится умением возвращать стабильность ультра-си, но эксперты единодушно сомневаются: возьмется ли 85-летний мэтр за спортсменку, которой нужен круглосуточный индивидуальный контроль? Время Мишина сейчас расписано поминутно.

Штаб Евгения Рукавицына. Здесь Петросян могла бы раскрыть свой артистизм, но проблема в том, что группа уже перегружена — там тренируются Анна Фролова и Анастасия Губанова.

Академия Евгения Плющенко. Отличные условия, современный подход, но слишком шумная медийная обстановка вокруг штаба. По характеру Аделия может просто не выдержать этого информационного шума.

Отъезд в США к Рафаэлю Арутюняну. Этот вариант выглядит почти фантастикой. Учеба в ГИТИСе привязывает Петросян к Москве, поэтому о полноценном переезде в Калифорнию речи не идет — максимум редкие стажировки.

Аделия Петросян Фото: © Михаил Шаров / fsrussia.ru

Что решит фигуристка? Ответ мы узнаем скоро, и именно он определит, сможет ли Аделия бороться за высокие места в следующем сезоне.

«Боишься — не делай, делаешь — не бойся»: Трусова показала тизер новой программы под Кейт Буш

Александра Трусова не тратит время на сомнения — она уже вовсю тренируется и дразнит фанатов новыми образами. Спортсменка выложила в своем телеграм-канале видео с отрывком произвольной программы сезона-2026/27 и подписала его емкой фразой: «Боишься — не делай, делаешь — не бойся».

Видео: социальные сети Александры Трусовой

И судя по кадрам, бояться она точно не собирается. Номер выдержан в мистической эстетике культового сериала «Очень странные дела» под культовую же композицию Кейт Буш «Running Up That Hill». Образ получился атмосферным, необычным и явно рассчитанным на то, чтобы удивить не только прыжками, но и хореографией.

Но главная новость даже не в этом. Трусова, которая в прошлом году стала мамой, не просто не думает завершать карьеру — она активно восстанавливает свои коронные четверные прыжки. По тренировочным кадрам видно: форма возвращается, ультра-си постепенно входит в график, а боевой настрой зашкаливает.

В новом сезоне мы увидим не маму в декрете, а боевую, голодную до побед Трусову, которая готова напомнить всем, кто тут главная королева четверных.

Алина Загитова: диплом магистра, закат на лодке и неожиданный комплимент от Рудковской

Пока одни восстанавливают четверные, а другие ищут тренеров, Алина Загитова продолжает собирать достижения — и не только академические. Олимпийская чемпионка официально стала магистром РАНХиГС, но внимание публики приковано не только к дипломам.

«Шесть лет в РАНХиГС позади. Это был важный и очень ценный этап моей жизни — с вызовами, победами и огромным личным ростом», — написала Алина в соцсетях, сопроводив пост фотографиями с торжественной церемонии. Напомним, в 2024 году она защитила бакалавриат по специальности «Продюсирование и культурная политика», а теперь поставила жирную точку в магистратуре.

Фото: социальные сети Алины Загитовой

Однако главный повод для обсуждения — не диплом. Загитова выложила серию романтичных снимков на фоне вечернего заката. На фото она позирует на лодке в светлом коротком мини-платье с открытыми плечами и спиной, украшенном в стиле рыбных чешуек. Образ получился нежным, летним и очень фотогеничным. Поклонники тут же принялись гадать: с кем же фигуристка проводит этот романтичный вечер?

И если у Загитовой есть поклонник, то он точно обладает лодкой — именно так решили подписчики, заметившие явно неслучайные кадры. Сама Алина, как всегда, хранит интригу и не раскрывает имен. Но самое неожиданное произошло в комментариях. Под постом с закатными фото оставила реакцию Яна Рудковская — продюсер и супруга Евгения Плющенко. Причем реакция была максимально позитивной: Рудковская написала простое, но емкое «Вау!».

Фото: социальные сети Алины Загитовой

Этот комментарий особенно интересен на фоне их непростых отношений в прошлом. Ранее между Рудковской и Загитовой случались публичные споры и дискуссии — в основном касающиеся ледовых шоу и распределения ролей в проектах. И вдруг — такая публичная поддержка.

Евгения Медведева: титановые винты, королевская свадьба и обещание вернуться на лед

Сокровенное и долгожданное событие этого лета — свадьба Евгении Медведевой и танцовщика Ильдара Гайнутдинова. Пара сломала все стереотипы, развернув подготовку не в сторону пышного шоу, а в сторону душевной романтики.

Пара познакомилась в 2024 году на съемках телепроекта «Звездные танцы», летом 2025 года они официально подтвердили свои отношения, а 7 ноября танцор сделал фигуристке предложение руки и сердца. В интервью Peopletalk Женя и Ильдар раскрыли детали, от которых веет теплотой:

Пара принципиально отказалась от любых атрибутов фигурного катания, балета и театра. «Нам хочется просто чувствовать себя на нашей свадьбе», — признались влюбленные. Никакой работы, только личная история. Гостей ждет атмосфера темно-красного бархата, кремовых и изумрудных оттенков. Очень камерно и стильно. Раскрыв число праздника 29, пара хранит молчание о месяце. Возможно уже на этой неделе мы увидим это торжество.

Это их маленький секрет, который они не хотят отдавать на растерзание прессе. Женя скрывает платье, а Ильдар готовит костюм с «пасхалками» на подкладке и индивидуальной вышивкой.

Но самое эмоциональное признание Евгения сделала о своем здоровье. Она перенесла сложную плановую операцию на обеих стопах. Причина — вальгусная деформация, которую фигуристка откладывала долгие годы. «Теперь в каждой стопе у меня по три титановых шурупа, и они останутся со мной на всю жизнь», — шокировала поклонников Медведева.

И вот тут начинается самое крутое: операция была сделана не просто для красивой походки на свадьбе. Женя четко дала понять, что эти «винты» помогут ей кататься лучше. Уже 2 октября на ЦСКА-Арене она покажет свое ежегодное шоу в стиле дискотеки 90-х.

Медведева рассказала, что вместо запланированных 50 человек на свадьбе будет больше 100. Но это не проблема: все они — близкие, с кем пара общается ежедневно. Она удивилась, сколько людей на самом деле рядом, но главное — при большом количестве гостей каждый будет своим.

И да, она заверила: к свадьбе все заживет. Представьте только: невеста в роскошном платье, с титановыми имплантами в ногах, которая через пару недель выйдет на лед выдавать сложнейшие элементы. Это ли не сила духа чемпиона?