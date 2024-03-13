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Ребенок застрял на трехметровой высоте на карусели в Дербышках
На площади с аттракционами на улице Главная в казанском поселке Дербышки заклинило карусель. На высоте примерно 3 метра в кабине карусели застрял 9-летний мальчик.
Как сообщили в МЧС Татарстана, на место прибыли спасатели ЗПСО №2. Они установили в кабину трехколенную лестницу и сняли мальчика с высоты на землю.
К счастью, ребенок отделался лишь легким испугом.
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