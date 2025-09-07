news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 7 сентября 2025 08:58

Ребенок пострадал после массового ДТП с грузовиком в Лаишевском районе РТ

Читайте нас в
Телеграм
Ребенок пострадал после массового ДТП с грузовиком в Лаишевском районе РТ
Фото: Госавтоинспекция по Лаишевскому району

На трассе Казань-Оренбург в субботу произошло серьезное ДТП с участием грузовика Rustrak и трех легковых автомобилей, сообщает Госавтоиспекция Лаишевского района.

По предварительным данным, 20-летний водитель грузовика не выбрал безопасную скорость и дистанцию, что привело к цепной аварии. Все водители прошли проверку на алкоголь — результаты отрицательные.

В ДТП пострадали пассажиры автомобиля «Лада Ларгус», в том числе 10-летняя девочка, которая была пристегнута ремнем безопасности, но без детского кресла.

#ДТП #лаишевский район
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Сосо Павлиашвили провел благотворительный концерт для участников СВО в Казани

Сосо Павлиашвили провел благотворительный концерт для участников СВО в Казани

6 сентября 2025
Праздничный концерт ко Дню нефтяника проходит в Альметьевске

Праздничный концерт ко Дню нефтяника проходит в Альметьевске

6 сентября 2025