Ребенок пострадал после массового ДТП с грузовиком в Лаишевском районе РТ

Фото: Госавтоинспекция по Лаишевскому району

На трассе Казань-Оренбург в субботу произошло серьезное ДТП с участием грузовика Rustrak и трех легковых автомобилей, сообщает Госавтоиспекция Лаишевского района.

По предварительным данным, 20-летний водитель грузовика не выбрал безопасную скорость и дистанцию, что привело к цепной аварии. Все водители прошли проверку на алкоголь — результаты отрицательные.

В ДТП пострадали пассажиры автомобиля «Лада Ларгус», в том числе 10-летняя девочка, которая была пристегнута ремнем безопасности, но без детского кресла.