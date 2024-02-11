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Ребенок попал в больницу после столкновения двух легковушек в Казани
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Сегодня на Проспекте Победы произошло ДТП, в котором пострадал 5-летний ребенок.
Как сообщают в городской Госавтоинспекции, водитель Volkswagen Polo нарушил дистанцию и столкнулся с «Ладой» 14-й модели.
В результате пострадал 5-летний пассажир отечественной легковушки, его доставили в ДРКБ.
Проводится административное расследование.
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