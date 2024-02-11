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Происшествия 11 февраля 2024 16:36

Ребенок попал в больницу после столкновения двух легковушек в Казани

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Сегодня на Проспекте Победы произошло ДТП, в котором пострадал 5-летний ребенок.

Как сообщают в городской Госавтоинспекции, водитель Volkswagen Polo нарушил дистанцию и столкнулся с «Ладой» 14-й модели.

В результате пострадал 5-летний пассажир отечественной легковушки, его доставили в ДРКБ.

Проводится административное расследование.

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