Ребенок попал в больницу после столкновения двух легковушек в Казани

Сегодня на Проспекте Победы произошло ДТП, в котором пострадал 5-летний ребенок.

Как сообщают в городской Госавтоинспекции, водитель Volkswagen Polo нарушил дистанцию и столкнулся с «Ладой» 14-й модели.

В результате пострадал 5-летний пассажир отечественной легковушки, его доставили в ДРКБ.

Проводится административное расследование.