Ребенок получил травмы в столкновении двух легковушек на трассе М7 в Татарстане
Серьезное ДТП произошло сегодня в десятом часу утра на трассе М7 в Верхнеуслонском районе Татарстана. Здесь вблизи деревни Савино столкнулись Deawoo и «Лада».
Как сообщили «Татар-информу» очевидцы происшествия, водитель отечественной легковушки, выезжая со второстепенной дороги на главную, не уступил дорогу иномарке. От удара оба автомобиля развернуло поперек проезжей части.
«В Deawoo девочка находилась, на вид около 10-12 лет. Она получила травмы. Медики скорой забрали ее в больницу», – поделились с агентством свидетели ДТП.