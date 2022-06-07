Ребенок получил травмы в столкновении двух легковушек на трассе М7 в Татарстане

очевидцы

Серьезное ДТП произошло сегодня в десятом часу утра на трассе М7 в Верхнеуслонском районе Татарстана. Здесь вблизи деревни Савино столкнулись Deawoo и «Лада».

Фото: © очевидцы

Как сообщили «Татар-информу» очевидцы происшествия, водитель отечественной легковушки, выезжая со второстепенной дороги на главную, не уступил дорогу иномарке. От удара оба автомобиля развернуло поперек проезжей части.

Фото: © очевидцы

«В Deawoo девочка находилась, на вид около 10-12 лет. Она получила травмы. Медики скорой забрали ее в больницу», – поделились с агентством свидетели ДТП.



Фото: © очевидцы



