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Ру Тат
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Происшествия
7 июня 2022  16:43
Полина Шевчук

Ребенок получил травмы в столкновении двух легковушек на трассе М7 в Татарстане

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Ребенок получил травмы в столкновении двух легковушек на трассе М7 в Татарстане
очевидцы

Серьезное ДТП произошло сегодня в десятом часу утра на трассе М7 в Верхнеуслонском районе Татарстана. Здесь вблизи деревни Савино столкнулись Deawoo и «Лада».

 

Фото: © очевидцы

Как сообщили «Татар-информу» очевидцы происшествия, водитель отечественной легковушки, выезжая со второстепенной дороги на главную, не уступил дорогу иномарке. От удара оба автомобиля развернуло поперек проезжей части.

 

Фото: © очевидцы

«В Deawoo девочка находилась, на вид около 10-12 лет. Она получила травмы. Медики скорой забрали ее в больницу», – поделились с агентством свидетели ДТП.
 

 

Фото: © очевидцы


 

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