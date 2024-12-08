Ребенок-пассажир попал в больницу после столкновения легковушек в Казани

На Ямашева возле ТЦ «Парк Хаус» произошло ДТП, в котором пострадал ребенок.

По данным городской Госавтоинспекции, водитель «Лады» 14-й модели нарушил требования дорожного знака при повороте налево, тем самым создал помеху автомобилю Citroen, который двигался со стороны Чуйкова в направлении Ямашева.

В момент столкновения в иномарке находился 9-летний ребенок без детского кресла. Его увезли медики скорой помощи.