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Ребенок-пассажир попал в больницу после столкновения легковушек в Казани
На Ямашева возле ТЦ «Парк Хаус» произошло ДТП, в котором пострадал ребенок.
По данным городской Госавтоинспекции, водитель «Лады» 14-й модели нарушил требования дорожного знака при повороте налево, тем самым создал помеху автомобилю Citroen, который двигался со стороны Чуйкова в направлении Ямашева.
В момент столкновения в иномарке находился 9-летний ребенок без детского кресла. Его увезли медики скорой помощи.
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