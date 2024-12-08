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Происшествия 8 декабря 2024 08:09

Ребенок-пассажир попал в больницу после столкновения легковушек в Казани

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На Ямашева возле ТЦ «Парк Хаус» произошло ДТП, в котором пострадал ребенок.

По данным городской Госавтоинспекции, водитель «Лады» 14-й модели нарушил требования дорожного знака при повороте налево, тем самым создал помеху автомобилю Citroen, который двигался со стороны Чуйкова в направлении Ямашева.

В момент столкновения в иномарке находился 9-летний ребенок без детского кресла. Его увезли медики скорой помощи.

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