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Происшествия 14 января 2024 19:22

Ребенок-пассажир попал в больницу после столкновения двух легковушек в Казани

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ДТП произошло сегодня на пересечении улиц Проспект Победы – Фучика.

Как сообщают в городской Госавтоинспекции, 47-летний водитель Skoda выехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с «Лада Ларгус», который в нарушение требований дорожного знака «Движение прямо» поворачивал налево.

В итоге 9-летнюю пассажирку Skoda с предварительным диагнозом «сотрясение головного мозга» доставили в ближайшую больницу. В настоящее время проводится административное расследование.

#дтп в казани
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