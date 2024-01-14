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Ребенок-пассажир попал в больницу после столкновения двух легковушек в Казани
ДТП произошло сегодня на пересечении улиц Проспект Победы – Фучика.
Как сообщают в городской Госавтоинспекции, 47-летний водитель Skoda выехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с «Лада Ларгус», который в нарушение требований дорожного знака «Движение прямо» поворачивал налево.
В итоге 9-летнюю пассажирку Skoda с предварительным диагнозом «сотрясение головного мозга» доставили в ближайшую больницу. В настоящее время проводится административное расследование.
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