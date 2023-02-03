«Ребенок обварился, помогите!»: полиция о том, как обманывают через мессенджеры

За последние несколько дней мессенджеры накрыла волна мошенничеств – пользователям приходят сообщения о сборе средств якобы на лечение ребенка. Веря в грустную историю ребенка, люди перечисляют тысячи, а то и десятки тысяч на указанные реквизиты. В репортаже «Татар-информа» – о том, как не стать жертвой мошенников.

Многочисленные посты о помощи тяжелобольному ребенку со скоростью звука разлетаются по мессенджерам

Фото: © «Татар-информ»

«Малыш опрокинул на себя кастрюлю с кипятком»

В поисках новых способов заработка аферисты все чаще стали уходить в Сеть. Многочисленные посты о помощи тяжелобольному ребенку со скоростью звука разлетаются по мессенджерам, копируясь из одной группы в другую. Но и этого показалось аферистам недостаточным. Кибермошенники вышли на новый уровень, взламывая аккаунты пользователей и делая массовую рассылку по их контактам с просьбами о помощи. Текст примерно везде одинаковый, внизу ссылка, по которой необходимо пройти. Она-то и становится основной ловушкой для тех, кто искренне желает помочь. Люди переходят по ссылкам и сами вскоре оказываются «взломаны».

Подобный случай произошел с жительницей Казани Еленой Волковой. Утром выходного дня Елена проснулась от звонка от старой знакомой. Та взволнованным голосом спрашивала, какая помощь нужна ребенку, а также сколько и куда перечислять.

«У меня уже взрослые дети, а тут мне говорят про какого-то двухмесячного ребенка, который опрокинул на себя кастрюлю с кипятком. Я еще сразу подумала, как такой малыш мог вообще к кастрюле подобраться», – вспоминает женщина.

Вскоре Елена узнала, что ее взломали. Сообщение было отправлено пяти тысячам ее контактов из ее телефонной книги. Люди стали переводить деньги, причем достаточно крупные суммы. И никто не обратил внимания на факты.

«Мошенники разослали всем ссылку, пройдя по которой, открывается подробная история с фотографиями. Они прописали все подробности вымышленной истории, добавили фотографии с якобы моим паспортом, моей банковской картой, и самое интересное, они приложили снимок ребенка в бинтах, на вид ему года два, и свидетельство о рождении, в котором указана дата рождения – 2018 год», – рассказала Елена Волкова.

Люди, которые переводили деньги, совсем не обратили на это внимания. Женщина сразу же заблокировала свой аккаунт и отправилась в полицию.

Кибермошенники вышли на новый уровень, взламывая аккаунты пользователей и делая массовую рассылку по их контактам с просьбами о помощи Фото: © «Татар-информ»

«Моя мама попала в ДТП, срочно нужны деньги!»

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе УМВД России по Казани, как минимум раз в неделю к ним обращаются с заявлением о мошенничестве. Все чаще жители и гости столицы сообщают о том, что аферисты взломали их аккаунт в мессенджере. По словам полицейских, такая тенденция наблюдается с конца прошлого года.

«Здесь используется та же самая схема, что и со взломом социальных сетей. В основном пользователям присылают ссылку с просьбой перечислить деньги или проголосовать за ребенка, который участвует в конкурсе. Проходить по таким ссылкам не нужно, в противном случае вас также могут взломать», – рассказал начальник отделения информационных телекоммуникационных технологий отдела уголовного розыска Управления МВД России по Казани Валех Алиев.

У мошенников, которые перешли в Телеграм, есть два основных вида обмана. Ничего нового они не придумали и взяли принцип «развода», как в социальных сетях. Наверное, едва ли не каждый столкнулся с ситуацией, когда ему приходили изображения от знакомых, с информацией о сборе средств, к примеру, на близкого, попавшего в беду.

«Мама попала в ДТП. Все очень плохо. Нужны деньги на лечение!» – появляется очередной слезливый пост у знакомого на странице в соцсети. Под сообщением – фотографии якобы потерпевшей, с места аварии и диагнозом. Чуть ниже банковская карта, на которой с помощью фоторедактора изменены фамилию и имя.

«Мошенники берут максимально свежую информацию, которая есть в интернете, и формируют так называемую солянку. Это будет реальное ДТП, произошедшее в городе буквально на днях. Чаще всего никто из подписчиков не станет проверять достоверность информации и имена участников происшествия. А просто на эмоциях и с искренним желанием помочь перечислят деньги на карту», – продолжил полицейский.

Как минимум раз в неделю в полицию обращаются с заявлением о мошенничестве Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Мошенники на сайтах бесплатных объявлений

Актуальными остаются аферы с продажей либо покупкой чего-либо через интернет. Все чаще аферисты используют сайты бесплатных объявлений, где с легкостью находят своих жертв.

«Договариваясь об оплате, мошенники отправляют ссылку покупателю, пройдя по которой, требуется ввести данные карты: номер, код и дату выпуска. После этого со счета мгновенно списывается крупная сумма. При этом, когда человек пишет об этом продавцу, он обещает, что деньги вернутся. Но для этого нужно вновь пройти по ссылке. Не сложно догадаться, что после этого у жертвы снова списывается та же самая сумма», – приводит пример Алиев.

Чтобы не попасться на такие уловки, не проходите по сомнительным ссылкам. Помните, чтобы вам перечислили деньги, достаточно только номера карты – ни дату выпуска, ни код с обратной стороны называть нельзя.

Заранее проверите аккаунт продавца или покупателя на сайте, где нашли объявление, забейте его номер в интернете. Лучше всего совершать покупку при личном контакте либо через защищенный сервис, который сейчас предлагают практически все крупные сайты объявлений.

Все чаще аферисты используют сайты бесплатных объявлений, где с легкостью находят своих жертв Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Ссылки-ловушки и защита аккаунта

Министерство цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан предупреждает, что такие случаи стали появляться все чаще.

«В личные сообщения приходит просьба перейти по ссылке. При входе на страницу пользователя просят указать номер телефона для авторизации. При введении кода авторизации злоумышленники завладевают Telegram- аккаунтом и могут уже от лица пользователя вести переписку, а также рассылать ссылки-ловушки», – предупреждают в Минцифре.

В министерстве напоминают, что для защиты Telegram-аккаунта нужно убедиться, что у вас включена двухфакторная аутентификация. В случае если вы передали код боту, следуйте этим правилам: 1. Зайдите в настройки Telegram. 2. Устройства -> Завершить другие сеансы. 3. Сменить пароль. 4. Установить двухфакторную аутентификацию. Эти простые несколько шагов смогут уберечь пользователя мессенджера от действий аферистов и сэкономит время и нервы.

Всего за прошедший год в Татарстане зарегистрировано почти 18 тысяч преступлений, совершенных с помощью информационных технологий Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

18 тысяч преступлений и ущерб в 3 миллиарда рублей

Всего за прошедший год в Татарстане зарегистрировано почти 18 тысяч преступлений, совершенных с помощью информационных технологий. Более 9 тысяч из них – это мошенничества.

По статистике, которую МВД РТ привело на итоговой ежегодной коллегии, количество таких случаев постепенно идет на спад. Однако татарстанцы все еще продолжают попадаться на уловки аферистов. Только за прошлый год жители республики отдали мошенникам почти 3 миллиарда рублей. Такую сумму удалось выманить преступникам благодаря взломам соцсетей, звонкам под видом сотрудников банков и полиции, краж с банковских счетов и так далее. Дистанционные мошенничества составляют четверть от всех зарегистрированных преступлений.

Как сообщают в казанской полиции, по сравнению с 2021 годом в прошедшем году на 14% снизилось число зарегистрированных имущественных преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.

Полицейские напоминают жителям и гостям республики, что с каждым годом мошенники придумывают все более изощренные схемы обмана. Телефоны, компьютеры и электронные архивы позволяют узнать о человеке довольно много. Первое, что нужно помнить, – не позволяйте ввести себя в заблуждение! Будьте бдительны и несколько раз перепроверяйте любую информацию с просьбами о якобы помощи, даже если она пришла с аккаунта близкого друга или родного человека. А если вы заподозрили, что со страницы знакомого с вами общается мошенник или ссылка, по которой просят перейти, может быть «ловушкой», – сразу же обращайтесь в полицию.