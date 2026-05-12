«Ребенок насквозь промок в крови»: в Казани судят гражданина Турции, убившего жену и ранившего маленького сына

Верховный суд РТ со второй попытки приступил к рассмотрению дела гражданина Турции и Германии Эцфелы Мете. В прошлом году на дне рождения маленького сына он напал на его мать и зарезал ее, один из ударов достался ребенку. Подробнее в репортаже «Татар-информа» из зала суда.





«Перерезал жене горло на глазах у сына»

Сегодня в Верховном суде Татарстана стартовал процесс по делу гражданина Турции и Германии Эцфелы Мете. Его обвиняют в убийстве жены и покушении на жизнь их трехлетнего сына.

Так как на прошлом процессе мужчина настаивал, что ему нужен переводчик не с турецкого, а с немецкого языка, сегодня такового пригласили в суд. Эцфела Мете ранее утверждал, что, несмотря на турецкое гражданство, он родился и вырос в городе Ахен в Германии.

На заседание сегодня пришли мать и сестра убитой Елены Рябининой. К слову, именно сестра взяла к себе на воспитание сына Елены.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что 24 мая прошлого года на глазах у маленького сына Эцфела Мете перерезал жене горло, а мальчика ранил в затылок. Тело Елены обнаружила ее сестра. В тот же день супруга убитой женщины задержали – после того, как он угрожал покончить с собой, выпрыгнув из окна.

Как выяснилось, со своей будущей женой Эцфела Мете несколько лет назад познакомился в Турции, позже они вместе переехали в Германию, а спустя какое-то время Елена сбежала с сыном от мужа в Казань. Здесь Елена Рябинина работала руководителем и тренером спортивной школы.

На тот момент, когда произошла трагедия, Елена и Эцфела Мете находились на стадии развода. Помимо сына от Елены у иностранца есть еще двое детей, которые живут с его первой женой в Германии.

«Ребенок испытывал страх перед красным цветом после трагедии»

Перед началом процесса мать и сестра погибшей пообщались со СМИ и высказали свою позицию. Они считают, что Эцфеле Мете нет прощения, и просят для него самого сурового наказания.

«Мы за высшую меру за такое злодеяние, что он совершил. Мы против того, чтобы его забирали в Турцию. Он беспокоится только за свою попу. Этот человек рассек голову сыну и говорит, что ребенок сам это сделал. Мы даже смотреть на него не хотим. Он очень хитрый. Общались с ним ранее по видеосвязи, он же обычный приспособленец. У его ребенка сейчас травма, он уже на таблетках», – рассказала мать погибшей.

По словам матери Елены, в первые дни после трагедии ребенок боялся надевать красные штаны – у него было полное отторжение красного цвета. Это из-за того, рассказала бабушка, что в день убийства мальчик был весь в крови: «Даже его носки в тот день были насквозь мокрыми от крови».

В зал вошел судья, и перед участниками процесса предстал новый адвокат подсудимого – Томас Олсон. На протяжении процесса он рассыпался в благодарностях судье, пытался взывать к эмоциям участников, пристыдил пострадавших за отказ от закрытия процесса для СМИ и вел полемику в стиле адвокатов из американских фильмов 90-х. Создавалось впечатление, будто в зале присутствуют воображаемые присяжные, вердикт которых должен будет решить судьбу его подзащитного.

Он успел рассказать о нескольких своих образованиях, потом, аргументируя тем, что необходимо сберечь и защитить психику ребенка Эцфеле и Рябининой, попросил закрыть процесс. Судья постановил, что СМИ будут удаляться из зала только на время оглашения документов, связанных с ребенком.

«Впервые за 30 лет практики я вижу, чтобы опекуны были против закрытия процесса от СМИ. Речь же идет о ментальном и психологическом состоянии ребенка! На прошлом заседании здесь устроили прямо-таки медиашоу. Все это в будущем может сказаться на здоровье ребенка», – высказался он.

Ему парировала представитель пострадавших, она отметила, что весь прошедший год ребенок получал необходимое лечение и резонанс уже не сможет повредить его состоянию, которое после случившегося далеко от идеального. Ее позицию поддержали мать и сестра погибшей.

«В течение года о нем заботились близкие люди, отказывались от всех ток-шоу на федеральных каналах. Мы полагаем, что никакой опасности нет, сейчас об этом нет и речи», – добавила мать погибшей.

«Не добил сына, поскольку думал, что тот уже умер»

Далее суд перешел к оглашению обвинения. По версии следствия, Эцфела Мете 24 мая 2025 года решил убить жену и ребенка из-за того, что находился с супругой в состоянии конфликта.

«Заранее приискав нож, он прибыл в квартиру около часа дня. Действуя бесчеловечно и цинично, зная, что его малолетний ребенок из-за возраста находится в беспомощном состоянии и не может защитить себя, он решил убить ребенка в присутствии его матери. Он знал, что причиняет матери и ребенку особые страдания, и проявил безжалостность. Он ударил трехлетнего ребенка ножом в область головы», – рассказала государственный обвинитель Алсу Хабибуллина.

Рану, нанесенную отцом, позже пришлось зашивать врачам.

«Эцфела Мете, избрав исключительно мучительный способ убийства, полностью осознавая, что он убивает мать на глазах у ребенка, с безразличием и безжалостностью схватил Елену Рябинину за шею и туловище. Неустановленным тупым предметом он один раз ударил ее в голову, три раза в шею и сделал около пяти ударов в ключицу. После этого он восемь раз ударил ее в шею, по одному удару пришлось на каждую кисть, которыми женщина пыталась защититься», – добавила гособвинитель.

Около пяти минут Алсу Хабибуллина перечисляла тяжелые травмы, которые получила Елена Рябинина. Женщина скончалась из-за совокупности травм. Государственный обвинитель отметила, что убийство ребенка не было доведено до конца по независящим от подсудимого обстоятельствам.

«Он думал, что убил обоих, и скрылся. Ребенка своевременно госпитализировали и оказали помощь», – подытожила она.

Эцфела Мете заявил, что обвинение ему понятно, однако признавать вину отказался. Перед переносом судебного заседания судья разъяснил, что посольство ФРГ запросило консульскую встречу с подсудимым. Суд разрешил им встретиться – в те дни, когда не будет процессов.