Ребенок надышался дымом на пожаре в пристрое к жилому дому в Татарстане

О возгорании в жилом доме на улице Садовой в селе Ленино-Кокушкино Пестречинского района сообщили в 17.43 по номеру вызова пожарной охраны 101.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Загорелся потолок в пристрое к одной из квартир по площади 12 квадратных метров. До прибытия спецслужб из дома самостоятельно вышли 20 человек.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

В скором времени пожарные потушили возгорание в квартире. К медикам обратился хозяин квартиры: его сын надышался дымом во время пожара. Его доставили в больницу с предварительным диагнозом – отравление продуктами горения.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Причина возгорания в данный момент устанавливается, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.