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Ру Тат
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Происшествия
12 декабря 2021  19:36
Павел Климчак

Ребенок надышался дымом на пожаре в пристрое к жилому дому в Татарстане

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О возгорании в жилом доме на улице Садовой в селе Ленино-Кокушкино Пестречинского района сообщили в 17.43 по номеру вызова пожарной охраны 101.

 

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Загорелся потолок в пристрое к одной из квартир по площади 12 квадратных метров. До прибытия спецслужб из дома самостоятельно вышли 20 человек.

 

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

В скором времени пожарные потушили возгорание в квартире. К медикам обратился хозяин квартиры: его сын надышался дымом во время пожара. Его доставили в больницу с предварительным диагнозом – отравление продуктами горения.

 

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Причина возгорания в данный момент устанавливается, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

#пожар #отравление продуктами горения
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