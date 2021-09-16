Количество ДТП с детьми в Татарстане выросло на треть по сравнению с 2020 годом

О правилах перевозки детей в автомобилях и мерах безопасности, которые помогут спасти жизнь малышу, ИА «Татар-информ» рассказал начальник отдела пропаганды БДД Госавтоинспекции Татарстана Рамиль Ахтамзянов.

- Сколько ДТП с участием детей произошло с начала года в Татарстане? Есть ли положительная тенденция к уменьшению числа аварий, участниками которых становятся маленькие пассажиры авто?

- С начала года на дорогах республики были зафиксированы уже 322 ДТП с участием детей. К сожалению, жертвами аварий стали 11 ребят, еще 348 получили различные травмы. Приходится признать, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество таких ДТП выросло на 30%, количество раненых в авариях детей – на 10%, а число погибших детей почти в 2,2 раза.

Печальная статистика гласит, что чаще всего дети становятся заложниками ситуации и жертвами безответственного отношения родителей к вопросам безопасности, а также грубого нарушения водителями ПДД. Ведь основные причины ДТП, в которых гибнут или травмируются дети – это выезд автомобиля на полосу встречного движения и несоблюдение водителем дистанции.

К примеру, на прошлой неделе в Набережных Челнах водитель Ravon решил развернуться, не уступив дорогу «Ладе». В аварии пострадал 5-летний ребенок, который был в иномарке. Стоит отметить, что маленький пассажир находился в салоне авто без автокресла.

- Что нужно знать родителям, чтобы обезопасить маленьких пассажиров?

- В первую очередь, нужно запомнить, что ребенок в салоне автомобиля целиком и полностью зависит от родителей. Нарушение элементарных мер безопасности может закончиться трагедией. Особенно, если в пути взрослые держат малыша на руках. Основная ошибка родителей – рассчитывать на то, что в момент аварии они смогут удержать ребенка в руках. При столкновении или резком торможении вес пассажира возрастает в несколько раз, и удержать ребенка от резкого удара практически невозможно. А если и взрослый не пристегнут ремнями безопасности – это верная гибель для малыша.

Хочу обратиться ко всем родителям – прежде чем отправляться с ребенком в дорогу, позаботьтесь о его безопасности. Необходимо приобрести детское кресло, которое подходит ребенку по возрасту и весу. При установке удерживающего устройства следует четко придерживаться инструкции, изучить, как правильно зафиксировать кресло и как правильно усадить в него малыша. С самого рождения приучайте ребенка к автокреслу и любое путешествие станет для него удобным и приятным.

- Приведите примеры, когда автокресло спасло ребенка от тяжелых травм или даже от верной гибели.

- Буквально в минувшее воскресенье на трассе М7 произошла серьезная авария. Женщина за рулем легковушки заснула за рулем и врезалась в грузовик, который следовал впереди авто. В момент аварии в машине находился 9-месячный ребенок. Малыш был в автолюльке. Он получил травмы, но остался жив. Страшно представить, что было бы с младенцем, находись он без автокресла или вовсе на руках у родителей.



Еще одно серьезное ДТП произошло 10 сентября в Набережных Челнах. В результате столкновения Hyundai и «Лады» травмы получил 3-летний малыш. Ребенок находился в иномарке и был пристегнут в автокресле. Это помогло избежать серьезных последствий.

- Жертвами ДТП становятся не только маленькие пассажиры авто, но и дети-пешеходы. Какова статистика таких происшествий за 2021 год?

- ДТП с участием детей-пешеходов также вызывают у нас немалую озабоченность. За 8 месяцев зарегистрировано 141 ДТП с участием маленьких пешеходов, в которых различные травмы получили 145 детей.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года также наблюдается рост таких ДТП и числа пострадавших в них детей.

- Чему родители должны научить детей? Как обучить их внимательности и осторожному поведению на дороге?

- Очень важно помнить, что безопасное поведение начинается еще до выхода на дорогу, на пороге дома, с первых шагов на улицу. Родителям стоит изучить вместе с ребенком маршрут от школы до дома, по дороге указывая на опасные участки пути и объясняя правила поведения на проезжей части. Помните, ребенок не умеет предвидеть опасность и оценивать скорость авто. Кроме того, из-за невысокого роста маленьких пешеходов, водители не всегда видят их на проезжей части, и это может быть смертельно опасно. Проговорите с ребенком, что при переходе пешеходного перехода необходимо удостовериться, что машины пропускают и только после этого переходить проезжую часть.

Предельно внимательными также нужно быть, когда пересекаешь дорогу на самокате или велосипеде. Помните, что перед проезжей частью необходимо спешиться. Водитель может просто не успеть увидеть едущего велосипедиста или маленького самокатчика. Нередки случаи, когда и водители грубо нарушают ПДД. Еще раз напоминаю – при переходе дороги необходимо убедиться, что все водители остановились, чтобы пропустить.



Вот один из примеров – 10 сентября в Казани водитель такси нарушил правила дорожного движения, выехал на запрещающий сигнал светофора и сбил пятилетнего ребенка, который переезжал дорогу на самокате на зеленый. В результате ДТП ребенка с травмами забрали в больницу.

- С переходом дороги и маршрутом «дом-школа-дом» более или менее понятно. А какие опасности могут поджидать детей, которым до школы приходится добираться на общественном транспорте? Какие правила нужно запомнить школьникам, чтобы не попасть в неприятность по пути на учебу?

- Действительно, опасность может поджидать ребенка и при посадке-высадке из общественного транспорта. Напоминайте ребенку ежедневно, что обходить стоящий на остановке автобус и троллейбус ни в коем случае нельзя. Обязательно дождитесь, когда автобус отъедет, и только после этого переходите дорогу по пешеходному переходу. Необходимо рассказать ребенку, что он является участником дорожного движения, и разъяснить несложные правила для того, чтобы он мог ориентироваться в дорожной ситуации.

- Какие профилактические мероприятия проводит Госавтоинспекция для снижения уровня детского травматизма?

- Уже традиционным стало профилактическое мероприятие «Внимание – дети!», которое прошло с 23 августа по 6 сентября. Были проведены 517 лекций в школе о правилах поведения на дороге. Автоинспекторы посетили 119 детских садов и 19 организаций допобразования. Детям показали красочные и познавательные материалы с портала по безопасности дорожного движения «Сакла».

Кроме того, вблизи школ и садиков инспекторы ГИБДД провели рейды и проверяли, как водители пропускают пешеходов на переходе, а также соблюдают ли водители правила перевозки детей в автомобилях.

- Буквально две недели назад начался новый учебный год. О чем бы Вы хотели напомнить родителям школьников?

- В первую очередь, нужно помнить, что личный пример – самая доходчивая форма обучения. Ребенок берет пример со своих родителей, и если мама переходит дорогу на красный, то и малыш будет поступать также. Учите ребенка на личном примере дисциплине и правильному безопасному поведению на дороге. И не оставляйте детей без присмотра – секундное замешательство может привести к трагедии.

