Ребенок из Чистополя находится в тяжелом состоянии в больнице после падения в люк

Вечером 5 июня в Чистополе произошел трагический инцидент – маленький ребенок, на вид около 4 лет, провалился в люк на улице Ленина. Очевидцы отметили, что люк был закрыт, но имел повреждения.

В результате падения ребенок получил серьезные травмы и в тяжелом состоянии был госпитализирован в местную больницу. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и причины этого происшествия.

Чистопольская городская прокуратура незамедлительно инициировала проверку по факту падения несовершеннолетнего в канализационный колодец, сообщили в ведомстве.

Надзорное ведомство намерено дать правовую оценку действиям (или бездействию) ответственных должностных лиц: организации, проводившей ремонт систем водоснабжения, проектировщиков и заказчика, принявшего работы.

По предварительным данным, вместо положенного чугунного люка на смотровом колодце был установлен пластиковый, что могло стать причиной трагедии.