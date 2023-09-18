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Ребенок-инвалид умер на борту самолета, летевшего из Казани в Анталью
Пассажирка самолета, летевшего из Казани в Анталью, умерла во время полета, сообщает туристический портал TourDom.ru со ссылкой на турагентство.
Установлено, что самолет отправился из Казани 17 сентября в 12.44 по местному времени. Внезапно во время полета одной из пассажирок, 17-летней девочке-инвалиду, стало плохо. У девочки произошел приступ и остановка сердца.
Два врача, летевшие этим рейсом, сделали девушке массаж сердца и искусственное дыхание. Однако помочь подростку не удалось.
В результате лайнер турецкой авиакомпании совершил вынужденную посадку в аэропорту Уральска (Казахстан).
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