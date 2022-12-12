Ребенок и взрослый пострадали в столкновении легковушки и фуры в Татарстане

фото: очевидцы

Серьезное ДТП произошло сегодня в седьмом часу утра на трассе в Мензелинском районе Татарстана между селами Юртово и Коноваловка.

Как рассказали «Татар-информу» свидетели происшествия, здесь столкнулись фура DAF с номерами Челябинской области и легковушка «Лада» из Башкирии.

Фото: © очевидцы

От мощного удара большегруз съехал с дороги, где его развернуло. Легковой автомобиль получил серьезные повреждения кузова – у него разбита передняя часть, сильно деформирована крыша и двери.

Фото: © очевидцы

«С места аварии медики скорой забрали водителя легковушки. У него переломы руки и ноги. Также травмы получил подросток. Его осмотрели на месте», – пояснили очевидцы.

