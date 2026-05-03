Ребенок и двое взрослых пострадали из-за атаки вражеских БПЛА в Смоленской области

Мирные граждане пострадали в результате атаки вражеских беспилотников на Смоленскую область. Об этом сообщил губернатор Василий Анохин. По данным главы региона, над областью накануне сбили 21 украинский БПЛА.

«В результате отражения атаки ВСУ обломки одного из дронов попали в многоквартирный жилой дом. К сожалению, пострадали мирные граждане - двое взрослых и один ребенок», – рассказал Анохин.

Пострадавший мужчина госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. Женщина и ребенок находятся на амбулаторном лечении, их состояние удовлетворительное, передает ТАСС.