Ребенок и девушка погибли из-за атаки вражескими БПЛА по Туапсе, есть пострадавшие

Ребенок и взрослая девушка погибли в результате ударов БПЛА по Туапсе. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.



«По уточненным данным, после разбора завалов и работы экспертов погиб один ребенок – 14-летняя девочка, вторая погибшая оказалась взрослой девушкой, ее личность устанавливают», – рассказал губернатор.

Кроме того, из-за вражеской атаки в Туапсе пострадали еще несколько человек. Среди них – мужчина, несовершеннолетний ребенок и три женщины, передает ТАСС.

Ранее Кондратьев сообщил о повреждении 30 жилых домов в результате атаки ВСУ беспилотниками.