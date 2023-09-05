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Происшествия 5 сентября 2023 09:17

Ребенка, застрявшего головой в металлических прутьях на детской площадке, спасли в РТ

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В Альметьевске спасатели помогли 3-летней девочке, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

На проспекте строителей ребенок просунула голову между металлическими прутьями игрового домика и застряла.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Прибывшие на место спасатели при помощи аварийно-спасательного инструмента отогнули прутья и вызволили ребенка, после чего передали девочку врачам.

#Альметьевск
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