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Ребенка, застрявшего головой в металлических прутьях на детской площадке, спасли в РТ
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В Альметьевске спасатели помогли 3-летней девочке, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
На проспекте строителей ребенок просунула голову между металлическими прутьями игрового домика и застряла.
Прибывшие на место спасатели при помощи аварийно-спасательного инструмента отогнули прутья и вызволили ребенка, после чего передали девочку врачам.
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