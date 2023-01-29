Rebelion: Конфликт на Украине спровоцирован Западом для расчленения России

Конфликт на Украине американская элита спровоцировала для того, чтобы расчленить Россию и заполучить доступ к ее ресурсам. Такое мнение высказал автор статьи в Rebelion Иджинио Поло.

«Американские бизнесмены, прикрываясь генералами Пентагона, спекулируют на теме Украины, чтобы захватить еще один огромный кусок в Восточной Европе, — заявил обозреватель. — Они мечтают о разделе России, чтобы разграбить ее богатые нефтяные и газовые месторождения».

По его словам, Запад в течение многих лет готовился к войне с Москвой, отправляя инструкторов и наемников обучать солдат ВСУ, поскольку «увидел в украинском вопросе хороший повод для осуществления своего злого умысла по расчленению России».

«НАТО во главе с Пентагоном <...> организовали мощную проукраинскую пропаганду, направленную на защиту истинных зачинщиков войны, опуская тот факт, что гражданская война на Украине была организована киевской хунтой, установленной в 2014 году», — пишет Иджинио Поло.

Он резюмировал, что 30 стран Североатлантического альянса нашли хитрый предлог и выступили единым фронтом против России, передает РИА Новости.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.