Евросоюз ошибся, полагая, что антироссийские санкции позволят повлиять на решения Президента РФ Владимира Путина и сдержать Москву. Единственным эффектом, который ощутила на себе Европа, стали потеря влияния и тотальная зависимость от США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на статью Rebelión.

«На текущем этапе Европейский союз проигрывает больше всех. Фактически он совершил экономическое самоубийство, пытаясь сдержать рост влияния России на мировой арене», — полагает обозреватель Фабрицио Казари.

А вот Вашингтону удалось добиться желаемого — разорвать торговые отношения между Брюсселем и Москвой и привести Европу в зависимое положение.

«Самым страшным бумерангом в истории ЕС стали санкции, которые оказались неэффективны против устойчивой экономики России», — полагает Казари.

Он добавил, что неэффективным оказалось и решение о признании России спонсором терроризма. Подобные «идеологические заявления» никак не помогут Европе справиться с возникшим кризисом.