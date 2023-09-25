Реаниматолог БСМП Челнов на борту самолета спас 4-летнего малыша с судорогами

Заведующий интенсивной терапии и реанимации №2 Больницы скорой медицинской помощи Набережных Челнов Евгений Думаньян спас четырехлетнего ребенка, которому стало плохо во время перелета. Об этом рассказали в пресс-службе клиники.

Фото: Пресс-служба БСМП

Помощь понадобилась маленькому пассажиру рейса Набережные Челны – Санкт-Петербург.

«У ребенка начались судороги. Вероятно, это случилось на фоне высокой температуры тела, оно было горячим. Все это время ребенок был в полукоматозном состоянии, как во сне. Я оказал первую помощь, применил навыки реаниматолога. Ребенок пришел в сознание, родители и пассажиры успокоились», – рассказал Евгений Думьян.

Благодаря помощи медика удалось избежать экстренной посадки самолета с 200 пассажирами на борту.

«Даже недолгий перелет – это стресс для организма. Страдают от этого не только дети, но и люди с сердечно-сосудистыми и хроническими заболеваниями. Любое респираторное заболевание может ухудшить состояние. Перед полетом и детям, и взрослым нужно пить большое количество воды без газа», – отметил он.

Интересно, что врач летел в северную столицу на Всероссийский конгресс ведущих анестезиологов и реаниматологов, где успешно выступил с докладом об экстренной помощи пациентам в неотложных состояниях.