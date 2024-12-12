Реальный срок в РТ стали чаще заменять принудительными работами за хорошее поведение

Фото: Пресс-служба УФСИН России по РТ

Осужденных в Татарстане все чаще направляют на принудительные работы в исправительные центры. Об этом на заседании Общественного совета ведомства рассказал заместитель начальника УФСИН России по РТ Ильназ Фахреев.

Он подчеркнул, что за первые десять месяцев текущего года 370 осужденных были переведены на принудительные работы. Этот показатель превысил данные предыдущих лет.

Принудительные работы как мера наказания стали применяться в России с 2017 года. В Татарстане предпочтение при переводе на такой вид работ отдается тем заключенным, которые находятся в колониях и зарекомендовали себя положительно, таким образом, эта мера рассматривается как способ поощрения. Помимо этого, суд может назначить принудительные работы за преступления небольшой или средней тяжести, а также за совершение тяжкого преступления впервые.

Первый исправительный центр в республике начал свою работу в 2018 году в Казани на базе бывшей воспитательной колонии для несовершеннолетних. На данный момент исправительные центры функционируют в трех городах республики: в Нижнекамске, Набережных Челнах и Казани. Общая вместимость этих центров составляет 1266 мест, из которых сегодня занято 698.

«Наше ведомство сотрудничает с предприятиями различных форм собственности. Многие осужденные остаются работать на этих объектах, тем более работодатель уже видит, какие они работники, и даже предоставляют им жилье», – рассказал замначальника УФСИН России по РТ.

Сегодня на заседании также обсудили вопросы, связанные с работой ВИЧ-центров в исправительных учреждениях, медицинским обслуживанием и соблюдением прав человека. Также внимание было уделено вопросам производственной деятельности учреждений ведомства и мерам по профилактике терроризма и экстремизма в колониях.

Фото: Пресс-служба УФСИН России по РТ

Член общественного совета ФСИН России, председатель общенационального благотворительного фонда «Ярдам-Помощь» Илдар Баязитов отметил, что сотрудники ФСИН плотно сотрудничают с общественниками. Он добавил, что такое сотрудничество способствует достижению положительных результатов в работе.

«Мы не видим никаких препятствий, когда посещаем исправительные учреждения, по нашему запросу дается любая информация. Мы можем воплощать все свои идеи, делать свой вклад в исправление осужденных. Нам есть с чем сравнивать, мы бываем в исправительных учреждениях разных регионов, где-то общественники часами ждут, когда их пропустят», – отметил он.

Общественный совет при УФСИН России по РТ был сформирован 25 декабря 2007 года. Ключевыми направлениями его работы являются координация взаимодействия ведомства с неправительственными и общественными организациями, а также с религиозными конфессиями республики.

«Члены совета активно приобщают сотрудников УФСИН по РТ к общественной работе и общественным мероприятиям. Главные праздники страны не остаются без внимания Общественного совета. Например, торжественный митинг в честь Дня Победы был профессионально организован членами совета у памятника Советскому солдату в парке Победы. Просвещением о деятельности уголовно-исполнительной системы регулярно занимаются ряд членов общественного совета», – рассказал председатель Общественного совета Александр Даренков.