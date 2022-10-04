Реальный Антон Богданов привез в Казань фильм «Иван Семенов. Школьный переполох»

До начала показа Антон Богданов и Роман Погорелов целый час общались с первыми казанскими зрителями

Антон Богданов, многим известный по роли в сериале «Реальные пацаны», уже второй раз пробует себя в качестве режиссера. Первой его лентой стал «Нормальный только я», на этот раз он взялся за экранизацию повести советского писателя Льва Давыдычева «Многотрудная, полная невзгод и опасностей жизнь Ивана Семёнова, второклассника и второгодника».

Детское произведение было написано в далеком 1962 году в Перми. Спустя всего четыре года с участием самого писателя, переработавшего текст в сценарий, вышло в кино и имело огромный успех – получило Гран-при в Киеве и было продано 37 странам. Фильм Антона Богданова – предсказуемо не просто более современная экранизация, а значительно переработанный материал, хотя все же ремейком известной в советские годы истории о мальчишке-шкоднике его назвать можно.

«У нас повеселее, конечно. Повесть советских лет, плюс она довольно-таки короткая – если ее экранизировать, минут 30-40 максимум получится в современном мире. Поэтому мы написали свой сценарий: теперь главный герой у нас не второгодник, не второклассник, а пятиклассник, есть отдельная линия взрослых людей, есть отдельная линия бабушки. Собственно, получилось новое произведение на основе старого», – констатировал Антон Богданов в беседе со СМИ.

Предпремьера «Иван Семенов. Школьный переполох» проходила в «Синема 5» ТЦ «Республика»

Предпремьера «Иван Семенов. Школьный переполох» проходила в «Синема 5» ТЦ «Республика». До начала показа режиссер Антон Богданов и московский «не рыжий, а огненный» школьник Роман Погорелов целый час общались с первыми казанскими зрителями, фотографировались и раздавали автографы. Кроме того, гости могли выиграть призы от партнеров Дом.ру, участвуя в викторине, сами задавая вопросы режиссеру и юному актеру и даже просто размещая посты с совместными фото в соцсетях. Познакомиться с главным актером пришла и министр культуры Татарстана Ирада Аюпова.

«Главного персонажа нашли через большой всероссийский кастинг, искали и сами по городам, и на месте в Москве смотрели. Было очень много претендентов – из Челябинска, из Екатеринбурга, и вот Ромка. Отсмотрели 250 Иванов Семеновых – это очень много. Например, на фильм «Т-34» на кастинге было 850 человек на четверых персонажей. Здесь парень, который изначально мне очень понравился на главную роль, очень вырос с момента, когда мы его утвердили, до момента, когда мы приступили к съемкам (где-то три месяца), – он вырос почти на 30 см. Мы поняли, что он уже не катит, и срочно продолжили кастинг. Нам повезло – пришел Ромка. Ромка, честно, был самый последний – самый последний! И тут мы воскликнули “ура!”. Он зацепил своей яркостью, харизмой. Был день, в который мы всех троих пробовали, они все втроем в офисе у нас примеряли костюмы. И у нас еще была Танечка – Соня Грузенко, которая играет одну из главных героинь, в которую влюблен Иван. В конце я попросил всех троих мальчишек по очереди обнять Таню. Все скромно обнимали, а Ромка взял и так по-свойски ее прижал. Тогда и стало понятно, кто у нас будет главным героем и кто в нее влюбился. Так и утвердили. И еще долго искали бабушку, которую играет в фильме Мария Шукшина», – рассказал Антон Погорелов.

Познакомиться с главным актером пришла министр культуры Татарстана Ирада Аюпова

К слову, в фильме 1966 года «Три с половиной дня из жизни Ивана Семёнова, второклассника и второгодника» все актеры были из Перми. Их тогда утверждал лично автор книги Лев Давыдычев. В «Иване Семенове. Школьный переполох» пермские – банда одноклассников-друзей Ивана. И сыграли многие из них ничуть не хуже и, может, даже ярче, чем Рома Погорелов, на счету которого, между прочим, уже 6 ролей в кино, в том числе в сериале «Домашний арест» (мальчик-инвалид), и несколько рекламных роликов. Сам фильм, так же как и советский, снимался полностью в Перми. В этом же городе, к слову, режиссер Антон Богданов учился в институте искусства и культуры по специальности «режиссер массовых мероприятий».

«Ромка из Москвы, играет 7 лет в футбол в клубе «Трудовые резервы», он лидер команды. Родители переживают, что у него складывается хорошая футбольная карьера (защитник) и началась вдруг неожиданно яркая актерская карьера. Сейчас у него уже два полнометражных фильма с нами – уже вторая часть снята у «Ивана Семенова», еще мы надеемся снимать третью. Мне уже самому стыдно, что отрываем его от спорта. В “Домашнем аресте” он был еще маленький, пухленький, смешной. Сейчас выйдет “Семенов”, и Ромка проснется звездой», – уверен режиссер фильма.

На счету Ромы Погорелова уже 6 ролей в кино, в том числе в сериале «Домашний арест»

Сам юный актер пока не решил, да и не решал, кем же он все-таки станет – футболистом или актером. Оба занятия доставляют ему истинное удовольствие, а времени определиться еще достаточно.

«Мне в кайф играть, я не устаю от этого, мне приятно это делать. В актерстве трудно очень долго беспрерывно работать целый день (как в Кунгурской пещере мы снимали 16 часов подряд для второй части фильма), а в футболе провести целый матч без замен», – поделился впечатлениями от взрослых профессий «огненный» мальчишка.

Современно экранизировать книгу Льва Давыдычева «Многотрудная, полная невзгод и опасностей жизнь Ивана Семёнова, второклассника и второгодника» решили в Перми еще в 2013 году. За организацию съемок взялись Пермский региональный фонд детского и юношеского кино и киностудия «Новый курс», кастинг детей проводился Константином Березовским в пермском ДК имени Солдатова. Исполнитель роли Ивана Семёнова в экранизации 1966 года Владимир Воробей был задействован в работе над новым фильмом в качестве сопродюсера и исполнителя роли дедушки, планировалось пригласить к участию и остальных актеров из оригинального фильма. После смерти Березовского в 2016 году проект встал. В фильме «Иван Семенов. Школьный переполох», снятом Антоном Богдановым, нет ни дедушки, ни прежних актеров в других ролях. Фильм, по словам режиссера, полностью снят на частные инвестиции, которые дал обожающий повесть Льва Давыдычева о мальчике-проказнике спонсор.

Официально на больших экранах шкодный детский фильм можно будет увидеть с 13 октября

«Я папа и всегда переживаю за детей, потому что им нечего смотреть. Основной контент очень западный, очень марвеловский и зачастую чересчур какой-то не поучительный, не созидательный. Первый фильм «Нормальный только я», который у меня был дебютным и с ребятами с особенностями здоровья. Потом мы поняли, что есть неоправданно забытая классика в виде «Ивана Семенова», которую очень любили в Пермском крае, и мы поняли, что она очень актуальна и очень смешная, если над ней поработать. Но этим фильмом я хотел сказать, что мы очень сильно нагружаем наших детей. По себе знаю, по своему ребенку: в 8 он ушел в школу, в 18 вернулся, обязательно должен побежать на хоккей, на скрипку, после скрипки на китайский, лишь бы голову не успел поднять и погулять во дворе – лишь бы не связался с плохой компанией. Я считаю, что детство должно быть яркое, одинаково веселое у всех, нужно прекратить нагружать детей, дать им свободу творчества, дать им свободу мысли, и тогда у нас будет расти личность. Пускай даже не творческая личность, но он будет личность, потому что у него было время похулиганить, было время подумать, было время побыть собой, побыть другом, компаньоном, дворовым мальчишкой и тут же отличником. Дети должны иметь самостоятельность, а не просто быть ребенком при родителях. Поэтому у нас такая яркая комната у Романа, он живет отдельно, один в соседнем доме. Творческий полет внутри выражается во всех его шалостях. Так сложилась первая часть Семенова. Когда мы ее снимали, в конце поняли, что у нас получилось крутое кино, поняли, что впереди у нас есть лето – есть возможность, и начали снимать вторую часть. «Проспект мира» (принадлежит Богданов, – прим. Т-и) – компания, которая снимает детский кинематограф, но и не только, надеюсь, что мы и кино для взрослых будем снимать», – анонсировал режиссер.

Ожидать продолжения «Ивана Семенова. Школьный переполох» стоит в сентябре 2023 года. Или уже в апреле – как пойдет. Пока же официальный старт проката детского шкодного фильма, его первой части, назначен в российских кинотеатрах на 13 октября.

Ожидать продолжения «Ивана Семенова. Школьный переполох» стоит в сентябре 2023 года

«Съемки в кино раскрывают смелость. Многие смелые на словах, а как только встают перед камерой, начинают тушеваться. То есть это вызов самому себе: можно кривляться перед зеркалом, а перед камерой совершенно другой мир. Это история преодоления себя. У детей это даже создание личности – они перестают чего-то бояться, они начинают раскрываться, показывать свой творческий потенциал. И, между прочим, если ты попадаешь в хорошее кино, детям очень приятно, поверьте мне, зарабатывать деньги для себя. Ромка вот уже за два фильма получил деньги, он все время сидит и думает: что он купит себе, что он купит маме, куда он отправит отдыхать папу – то есть еще и на родителей рассчитывает свои деньги. При этом кайф, что ребенок в 11 лет зарабатывает неплохие деньги. Это тоже немаловажно в наше время – самостоятельность заработка прививать», – обратил внимание первых зрителей-родителей и детей Антон Богданов, советуя желающим поступать в институт культуры.

Фотографии предоставлены пресс-службой кинотеатра «Синема 5»