Реальные зарплаты в Татарстане за год увеличились на 11,6%

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За январь-сентябрь 2024 года реальные заработные платы выросли на 11,6% по отношению к аналогичному периоду предыдущего года. В то же время по итогам первого месяца осени показатели на 14,6% превысили уровень сентября 2023-го. Об этом говорится в докладе «Социально-экономическое положение РТ» Татарстанстата.

Номинальная среднемесячная зарплата в январе-сентябре на одного сотрудника предприятий и организаций, в том числе в малом предпринимательстве, составила 71 449 рублей 80 копеек. Это на 20,7% превышает суммы на аналогичный период 2023 года. А по итогам сентября зарплаты оказались на 24,6% выше, чем 12 месяцев ранее.