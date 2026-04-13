Реальные условия – реальные навыки: как учебный центр СИБУРа в Нижнекамске готовит кадры

В Нижнекамске почти год работает уникальный учебный центр «СИБУРИНТЕХ-НК» – место, где специалисты нефтехимической отрасли получают навыки на оборудовании, максимально приближенном к реальному. Рассказываем, как «СИБУРИНТЕХ-НК» формирует кадровый потенциал отрасли.





Больше слушателей, программ, полигонов

На базе «СИБУРИНТЕХ-НК» обучаются и повышают квалификацию сотрудники предприятий СИБУРа, преимущественно из Татарстана. В прошлом году обучение прошли около 2,5 тыс. слушателей, в этом году планируется обучить до 7 тыс. человек.

Учебный центр предлагает более 130 программ обучения по 11 направлениям – от АСУТП и метрологии до промышленной безопасности, включая новые программы по технологии получения каучуков. Среди программ есть уникальные для Нижнекамска – к примеру, по Центральным заводским лабораториям и экологии. В учебном центре представлено до 80% оборудования, которое используется или будет использовано в проектах.

Комплекс из четырех уличных учебных полигонов: работы на высоте, газоопасные работы, работы с грузоподъемными механизмами, монтаж и проверка строительных лесов – позволяет отрабатывать навыки в условиях, максимально приближенных к реальным. Более 90% работ повышенной опасности отрабатываются в реальных условиях. До конца мая планируется открыть еще три полигона: для нештатных аварийно-спасательных формирований, сливоналивную эстакаду – с танк-контейнером, вагон-цистерной, автоцистерной, а также полигон для отработки навыков проведения работ повышенной опасности.

«СИБУРИНТЕХ-НК» – это не просто учебный центр, а место сбора профессионального сообщества. Здесь встречаются опытные наставники и молодые специалисты, корпоративные тренеры из разных регионов и студенты профильных ссузов и вузов. Именно в таком взаимодействии рождается преемственность: знания не просто передаются – они обогащаются, аккумулируются и далее трансформируются в новые практики, двигая отрасль вперед, – говорит руководитель «СИБУРИНТЕХ-НК» Владимир Чинакал.

Тренеры тренеров

В основной команде «СИБУРИНТЕХ-НК» 22 сотрудника. Среди них опытные сотрудники компании – корпоративные тренеры, которые развивали тобольский «СИБУРИНТЕХ», глубоко погруженные в специфику работы Центра развития технической экспертизы, и сотрудники «Нижнекамскнефтехима», знакомые со спецификой производств на нижнекамской площадке.

Также в команду учебного центра вошли внешние эксперты, пришедшие из других компаний. Среди них – Альберт Зайнуллин, главный эксперт отдела обеспечения обучения. Альберт – один тех, кто учит будущих корпоративных тренеров, как вести курсы максимально эффективно: доносить главное до аудитории с помощью речи, мимики и жестов, устанавливать контакт со слушателями, удерживать внимание.

– В Нижнекамск я переехал из Уфы, где открывал обучающий центр для сотрудников сферы бурения. А до этого запускал учебный центр по обучению работников на базе многопрофильного колледжа в Новом Уренгое – первый учебный проект одной из крупнейших нефтегазовых компаний. В 2024 году меня «схантил» СИБУР. Здесь мне предложили очень хорошую зарплату – ощутимо больше, чем я получал на предыдущей работе, и хороший социальный пакет. Релокационный пакет, помощь при переезде, подъемные – нигде раньше у меня такого не было. Корпоративная культура хорошая, разноплановая. На мой взгляд, это одна из самых человечных, лояльных компаний в плане условий для сотрудников, – признается Альберт Зайнуллин.

Алмаз Зарипов больше 20 лет работал в машиностроении. В августе 2024 года его пригласили в команду «СИБУРИНТЕХ-НК» на должность эксперта по эксплуатации оборудования. В учебном центре Алмаз Яухарович отвечает за исправность электроэнергетического и электротехнического оборудования.

– Я участвовал в строительно-монтажных работах, приемо-сдаточных испытаниях, принимал и запускал учебное оборудование. Так что каждый прибор, каждый стенд в своих учебных классах знаю досконально. Моя задача – следить, чтобы оборудование работало исправно, было готово к занятиям, а также помогать корпоративным тренерам в работе с этим оборудованием, – рассказывает Алмаз Зарипов. – Живу я в Челнах, каждый день езжу на работу в Нижнекамск. СИБУР выбрал, потому что нефтехимия для меня – новая, интересная отрасль. Активно в ней осваиваюсь – даже поступил на магистратуру КНИТУ, учусь на новой кафедре «Машины и аппараты химических производств».

Перекрестный обмен

В периметре СИБУРа около 1,2 тыс. корпоративных тренеров. Из них более 500 человек – сотрудники «Нижнекамскнефтехима».

Каждый корпоративный тренер проходит пять ступеней подготовки: отбор, тренинг навыков, передачу методологии, квалификационный экзамен, самостоятельное проведение занятий с поддержкой. Корптренер из Нижнекамска может преподавать на любой площадке компании, а тренеры из других предприятий – вести курсы в нижнекамском «СИБУРИНТЕХе».

Руслан Зиннатуллин, мастер по ремонту оборудования на «Казаньоргсинтезе», три года назад отучился на корпоративного тренера в тобольском «СИБУРИНТЕХе». Сейчас ведет занятия в новом учебном центре СИБУРа в Нижнекамске – помогает совершенствоваться в механике.

– Раньше я обучал только коллег из своего участка. С открытием «СИБУРИНТЕХ-НК» география моих слушателей заметно расширилась, – признается Руслан Зиннатуллин. – Для меня проведение таких выездных обучающих программ – отличная возможность обменяться опытом с коллегами из других площадок: рассказать, как у нас, узнать, как у других, поделиться своими практиками и привезти к себе на «Казаньоргсинтез» успешные примеры решения сложных задач на других предприятиях.

Границы расширяются

«Переопыляются» не только сотрудники разных площадок СИБУРа, но и разных компаний и даже стран.

– В прошлом году у нас проходили обучение сотрудники одного из наших партнеров в Татарстане – «ТАИФ-НК». Коллеги высоко оценили наш учебный центр, оборудование, которое представлено на наших реальных производственных площадках, дали полезную обратную связь – посоветовали, как можно дополнить учебные программы. Также у нас были коллеги из «Татнефти», мы тоже планируем побывать у них с ответным визитом. Приезжали коллеги из Альметьевского государственного нефтяного института – обсудили, какие дополнительные программы могут взять они у нас, а какие мы у них, – говорит Владимир Чинакал.

Совсем скоро нижнекамский «СИБУРИНТЕХ» примет первых слушателей из Казахстана – города Атырау. В новом учебном центре СИБУРа будут обучаться и повышать квалификацию специалисты газохимического комплекса Kazakhstan Petrochemical Industries и строящегося завода по производству полиэтилена «Силлено».

Не только по учебнику

СИБУР развивает единую систему подготовки потенциальных специалистов: от школы – через колледж или университет – на предприятия. В аудиториях учебного центра занимаются не только взрослые, но и будущее поколение нефтехимиков – школьники и студенты профильных вузов и колледжей. За год обучение и переподготовку проходят 2 тыс. студентов и 1,5 тыс. школьников.

Обучение на корпоративных тренеров прошли около 150 преподавателей Колледжа нефтехимии и нефтепереработки и Нижнекамского химико-технологического института. Преподаватели отмечают: благодаря возможностям, которые дает «СИБУРИНТЕХ-НК», студенты осваивают не только теорию, но и практику – на современном оборудовании, представленном на реальном производстве.

– Одна из дисциплин, которую я преподаю, – «Инструментальные методы анализа». В эту дисциплину мы с прошлого года внедрили курс «СИБУРИНТЕХа» «Хроматографические методы анализа». А в дисциплину «Теория химико-технологических процессов» внедрили курс «ЭКОНС», – рассказывает доцент кафедры нефтехимического синтеза НХТИ Алия Новожилова. – Для студентов это возможность взаимодействовать с будущим работодателем, увидеть, как устроена работа на производстве, учиться не только по учебнику. Заметила, что к занятиям в «СИБУРИНТЕХе» ребята относятся очень ответственно – посещаемость всегда высокая.

«СИБУРИНТЕХ-НК» стал целой экосистемой профессионального роста: для школьников и студентов, опытных специалистов и корпоративных тренеров. Благодаря современным полигонам, уникальным программам и обмену опытом между предприятиями СИБУРа и его партнерами центр формирует кадровый резерв отрасли. Теория подкрепляется практикой, а ошибки на полигоне предотвращают проблемы реальном на производстве.

Фотографии предоставлены пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»