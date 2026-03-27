Реальные кейсы и 25 команд: как «Иннохакатон» объединил школьников трех столиц

«Иннохакатон трех столиц» стартовал в Лицее Иннополис. Участниками стали 25 команд – это школьники и студенты ссузов из Казани, Москвы, Иннополиса. СИБУР в числе компаний-партнеров предложил свой кейс, а разработку победителя компания обещает внедрить на своих предприятиях.





Школьники и студенты ссузов разрабатывают решения для реальных компаний

Иннополис в эти дни стал местом для «Иннохакатона» – это командное соревнование, где участники за три дня должны разработать прототипы новых продуктов или сервисов, тем самым решив реальные задачи бизнеса. Свои кейсы предложили реальные компании-партнеры, готовые внедрять идеи победителей. В их числе – СИБУР, который дал задание командам разработать компьютерное зрение для оценки качества уборки территории предприятий.

«Отрадно, что «Иннохакатон трех столиц» стал традиционным мероприятием для нашего города, а второй год подряд оно стало всероссийским. Надеемся, что география участников будет только увеличиваться. Здесь самые крутые ребята с 7-го по 11-й класс, которые могут решать кейсы и прикоснуться к компаниям-партнерам», – сказал на церемонии открытия врио мэра Иннополиса Ильдар Хуззятов.

Участие в «Иннохакатоне трех столиц» – это большой шаг в сторону высокотехнологичного будущего и карьерного развития самих школьников. Об этом сказал на открытии директор Лицея Иннополис, учитель математики Арман Костанян.

«Вы столкнетесь с реальными задачами, которые стоят перед нашими индустриальными партнерами, компаниями реального экономического сектора. Поэтому ваша задача – включить всю свою креативность и убрать все рамки, которые могут вам помешать», – напутствовал Костанян участников.

СИБУР впервые стал партнером «Иннохакатона трех столиц»

Осенью 2025 года предприятия СИБУРа в Татарстане – «Казаньоргсинтез» (КОС) и «Нижнекамскнефтехим» (НКНХ) подписали соглашение о сотрудничестве с Лицеем Иннополис. За это время в лицее открылся СИБУР-класс, в котором 10-11-классники углубленно изучают химию, физику, математику; появилась бренд-зона компании. В этот раз СИБУР впервые стал партнером «Иннохакатона трех столиц».

«Надеемся, что самые умные дети, которые собрались здесь, покажут такие результаты, что СИБУР в очередной раз убедится в том, что вкладывается в будущее наших детей, а значит, и в будущее республики. В будущее России и наших специалистов, которые будут оканчивать профильные вузы по IT-специальностям, по инженерным специальностям. Через пять-семь лет мы увидим вас в числе наших молодых специалистов, будем тесно с вами сотрудничать. Тогда кто-то узнает нас как экспертов «Иннохакатона» и скажет: «А мы с вами встречались в 2026 году в Иннополисе!» Это будет самая большая награда для нас», – сказала руководитель отдела по работе с образовательными организациями КОСа Чулпан Хужанбердиева.

СИБУР предложил разработать ПО для дронов, чтобы анализировать качество уборки территорий на предприятиях

Специалист «СИБУР ПолиЛаб» в Казани Никита Кузнецов рассказал о кейсе компании. На предприятиях СИБУРа регулярно проводятся хозяйственные работы: вывоз снега зимой, покос травы летом. Сейчас объем выполненных работ может фиксироваться только вручную и не очень точно. Это создает риски: организация-исполнитель может заявить объемы выше реальных.

«Участникам нужно придумать программное обеспечение (ПО) для дронов, которое сможет вплоть до пикселя узнавать территорию, правильно анализировать ее. В этом есть свои подводные камни: в разное время года территория выглядит по-разному, все это нужно будет учитывать», – сказал Кузнецов.

Почему участники отдали предпочтение кейсу СИБУРа

За неделю до старта хакатона участники могли ознакомиться со всеми кейсами компаний-партнеров и выбрать один из них. Две команды отдали свое предпочтение СИБУРу.

«Этот кейс нам понравился тем, что будет видимый результат. Студентам всегда интереснее, когда можно будет «потрогать» в реальности, посмотреть, как это работает. Понятно, что программный код и телеграм-боты – это кейсы других компаний – тоже можно будет увидеть, но тут работа с реальным оборудованием. У нашей команды была дилемма, что выбрать, но остановились на СИБУРе», – рассказала наставник команды колледжа информационных технологий при КНИТУ-КАИ Алиса Курунова.

В команде колледжа информационных технологий при КНИТУ-КАИ пять студентов первого курса по специальности «Интеллектуально интегрированные системы», им по 16-17 лет. Капитаном команды стал Макар Шакирьянов.

«Четыре года назад я уже участвовал в таком хакатоне, но представлял другую школу. Мне понравилось то, что все участники очень заинтересованные. У всех горели глаза. Лицей Иннополис во всем помогал, организация была на высшем уровне. Так и появилось желание еще раз приехать. Когда находишь людей, с которыми ты в одном потоке, становится интереснее работать», – рассказал участник.

Вторая команда состоит из пяти школьников лицея – инженерного центра Советского района Казани. Это ученики 8-10-х классов, им по 14-16 лет. Наставником команды стал Рустам Габидуллин.

«Наши ребята будут работать с кейсом СИБУРа «Компьютерное зрение». Как я понял, оно будет анализировать качество уборки снега на территории и чистоту в теплое время года. Задача команды – разработать программное решение для беспилотников», – рассказал он.

Накануне команды начали работать над кейсами, а уже сегодня в Иннополисе назовут имена шестерых победителей. Каждый партнер «Иннохакатона» выберет по одной команде, которая разработала лучшее решение их кейсов.

Фото предоставлено пресс-службой «Казаньоргсинтеза»