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В КФУ открылась фотовыставка «Татар-информа» о жизни людей на Донбассе
В Казанском Федеральном университете открылась выставка фотографа «Татар-информа» Михиала Захарова
«„Да все нормально у нас...“ Как живут в прифронтовых городах ЛНР». Вместе с редактором отдела происшествий Светланой Беловой он отправился в зону специальной военной операции, где собрал серию уникальных снимков из жизни полуразрушенного Лисичанска.
На открытии собрались студенты Института филологии и межкультурных коммуникаций. Для них автор провел
экскурсию, рассказал подробнее о каждой фотографии, где и при каких условиях удалось запечатлеть кадры.
На снимках показывается реальность происходящего в Лисичанске — разрушенные дома, попавшие под обстрел артиллерии, изрешеченные пулями и осколками стены. Людей на улицах мало, но можно встретить и детей, и улыбающихся местных жителей, и доверчивых собак.
С приветственным словом к гостям обратился директор Института филологии и межкультурной коммуникации КФУ Радиф Замалетдинов.
«Последние несколько лет мы плотно сотрудничаем с АО „Татмедиа“ и информационным агентством „Татар-информ“.
Мы готовим специалистов для медиасферы. Начиная с сентября 2022 года республика взяла шефство над Лисичанском. Приятно, что „Татар-информ“ предоставил нам материалы, и мы имеем возможность познакомиться с правдой», — сказал он.
Студентам удастся познакомиться с произведениями фотоискусства и познать глубинные возможности фотографии, считает народный фотохудожник РТ Фарит Валиуллин. По его словам, данная экспозиция это не просто сбор сведений и фактов, а серия лучших произведений, которые создал автор.
«Фотография должна вызывать глубокие эмоции у людей. Хорошая фотовыставка никогда не должна оставлять людей равнодушным, она проникает в нас, мы сопереживаем вместе, просыпается чувство понимания
происходящего. Наверное, целая палитра самых разнообразных эмоций — это то, на что способна фотография», — сказал он.
Он отметил, что пройдут десятилетия, и люди будут смотреть на снимки, как сейчас мы смотрим репортажи фотожурналистов времен Великой Отечественной войны.
«Я сам фотохудожник и вижу у своего коллеги, насколько он точно схватывает моменты. Есть фотография, где у мемориала горит Вечный огонь, а на одной фотографии надпись „добро пожаловать“, и все эти знаки нам передает художник, а именно знаки надежды на лучшее», — считает Валиуллин.
Сам Михаил Захаров отметил, что специфика запечатления кадра в Лисичанске очень непроста — многие жители и военные были против съемок. К тому же фотографировать во многих местах опасно.
Автор признался, что хотел снять гораздо больше материала. «Я хотел показать, что вот мы с вами живем в нормальных условиях, и вдруг люди, которые жили также, оказываются в среде Средневековья, где нет законов, нет никаких удобств, воды и тепла. Но люди в любом случае пытаются выживать. Жалко всех, и жителей, и бойцов, и животных», — поделился он.
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