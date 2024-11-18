Реальная угроза или блеф: что значит решение Байдена бить по России дальнобойным оружием?

Джо Байден разрешил Украине использовать поставленные американцами дальнобойные ракеты для ударов по российской территории

Фото: Стрингер, РИА Новости

Много газетного шума

В ночь на понедельник издание The New York Times со ссылкой на источники сообщило, что президент США Джо Байден разрешил Украине использовать поставленные американцами дальнобойные ракеты для ударов по российской территории. По словам этих же источников, речь идет пока о том, что такое оружие будет использовано в первую очередь в Курской области. И что, мол, это ответная реакция на привлечение северокорейских войск Россией.

Позже пресс-пул Белого дома сообщил, что Байден отказался отвечать на вопрос о принятом решении в бразильском Манаусе, где сейчас проходит саммит G20. Представители самой американской администрации, Госдепартамента и Пентагона также отказались от комментариев.

Украина может не ограничиться Курской областью при нанесении ударов вглубь РФ американским дальнобойным оружием, уточняет газета Washington Post со ссылкой на американского чиновника. Как отмечает издание со ссылкой на неназванное должностное лицо, Киев, как ожидается, сначала сосредоточится на нанесении ударов по Курской области и окрестностям. «Однако оно (использование ВСУ дальнобойных ракет) может распространиться (на другие территории России)».

Дальше – больше. Французская Le Figaro пишет со ссылкой на источники, что Великобритания и Франция также разрешили удары дальнобойным оружием. И если в случае с американским оружием речь идет о дальнобойных ракетах ATACMS дальностью полета до 300 км, то англо-французские малозаметные крылатые ракеты Storm Shadow/SCALP-EG уже имеют дальность полета до 560 км.

Тут же СМИ начали публиковать карты зоны поражения дальнобойным оружием на территории России. В случае с американским дальнобойным оружием, поставленным Украине, под удар могут попасть такие достаточно удаленные от украинской границы российские города, как Липецк, Калуга, Смоленск, Краснодар. В случае с англо-французским дальнобойным оружием речь уже идет о Москве, Рязани, Туле, Волгограде.

Правда, сегодня утром издание Le Figaro удалило информацию о разрешении Лондона и Парижа бить по России европейскими ракетами Storm Shadow.

Ни одно из официальных западных политических лиц прямо не заявило о таком разрешении. А Владимир Зеленский и вовсе сказал: «Удары наносят не словами. Такие вещи не анонсируют. Ракеты сами за себя скажут».

Налицо информационная шумиха, поднятая СМИ. Шумиха громкая и пугающая, но без какой-либо конкретики. И не факт, что такое разрешение вообще имеет место быть.

Владимир Путин: «Если это решение будет принято, это будет означать не что иное, как прямое участие стран НАТО, Соединенных Штатов, европейских стран в войне на Украине» Фото: kremlin.ru

Реакция в России

МИД РФ заявил, что Владимир Путин уже высказался по теме решения бить дальнобойными ракетами Запада по территории РФ.

Напомним, 12 сентября 2024 года Президент РФ заявил, что разрешение на использование такого оружия будет означать, что США, страны НАТО, Европы воюют с Россией. Президент пояснил, что украинские военные не могут самостоятельно использовать дальнобойное оружие, для этого им нужны разведданные ЕС и США, а также помощь военных НАТО.

«Если это решение будет принято, это будет означать не что иное, как прямое участие стран НАТО, Соединенных Штатов, европейских стран в войне на Украине. Это их прямое участие, и это уже, конечно, существенным образом меняет саму суть, саму природу конфликта. Это будет означать, что страны НАТО, США, европейские страны воюют с Россией. А если это так, то, имея в виду изменение самой сути этого конфликта, мы будем принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые нам будут создаваться», – жестко заявил Владимир Путин.

Еще в сентябре, когда Украина получить разрешение на применение дальнобойных ракет, реакцией России стало снижение в Ядерной доктрине РФ порога для применения ядерного оружия со стороны России. Где теперь уже четко прописано, что критическая угроза суверенитету РФ и обычным оружием (в том числе и дальнобойным) будет основанием для ядерного ответа.

Со стороны России все уже было сказано в сентябре. Что еще можно к этому добавить?

Сын Дональда Трампа назвал тех, кто дал разрешение Киеву применить для ударов по России западное ракетное оружие, «имбецилами» Фото: ru.wikipedia.org, CC BY-SA 2.0

Реакция в Америке

Сын Дональда Трампа назвал тех, кто дал разрешение Киеву применить для ударов по России западное ракетное оружие, «имбецилами».

«Военно-промышленный комплекс, похоже, хочет быть уверенным, что начнется Третья мировая война, прежде чем у моего отца появится шанс создать мир и спасти жизни. Надо заморозить эти триллионы долларов. Жизни никого не волнуют!!! Имбецилы!» – написал Трамп-младший.

В окружении избранного президента США Дональда Трампа уже заявили, что Трамп может пересмотреть решение Байдена по ударам ATACMS по России.

Американский миллиардер, член административной команды Дональда Трампа Илон Маск заявил, что Байден идет на огромный риск, если на самом деле позволил вооруженным силам Украины (ВСУ) применять полученные ранее американские дальнобойные ракеты против расположенных в глубине российской территории целей.

«Проблема в том, что Россия ответит зеркально», – написал Маск в аккаунте в принадлежащей ему соцсети X.

Илон Маск заявил, что Байден идет на огромный риск, если на самом деле позволил вооруженным силам Украины (ВСУ) применять полученные ранее американские дальнобойные ракеты против расположенных в глубине российской территории целей Фото: commons.wikimedia.org, ​​​​CC-BY-2.0

Доктрина безумца

В политологии есть такое стратегическое поведение, как «доктрина безумца». И хотя ей столько лет, сколько существует человечество, отчетливо ее сформулировали при администрации Ричарда Никсона в 1969 году.

Ключевая идея доктрины — «деэскалация через эскалацию», то есть повышение уровня угроз до такой степени, что противник считает дальнейшее противостояние нецелесообразным и идет на уступки. Говоря устами героя художественного фильма «Кортик»: «Не тронь меня, я психический!»

Стратегия Никсона той поры включала даже демонстративную подготовку к использованию ядерного оружия против СССР.

Так вот, в нашем случае, при отсутствии комментариев официальных лиц Запада, мы имеем лишь ничем не подтвержденные домыслы газетчиков, которые можно трактовать как прощупывание угрозой для российской стороны. Тем более что у западных политиков есть всегда шанс сдать назад, свалив все на измышления газетчиков.

Есть также большие сомнения, что военнослужащие НАТО будут исполнять это распоряжение (а мы помним, что Владимир Путин говорил о том, что такие удары дальнобойным оружием невозможны без их участия). И зачем это им исполнять, ведь Байден и его администрация через два месяца уходят, а риски противостояния с Россией могут на порядок возрасти (вплоть до ядерного). Тем более что самой Америке, да и самому НАТО ничего не угрожает. А Россия уже давно всех предупредила, чем может завершиться «деэскалация через эскалацию» для западных политических банкротов.