Реализацию проектов молодежной политики в регионах ПФО обсудили на форуме «iВолга»

Окружное совещание с участием главных федеральных инспекторов и руководителей органов власти, ответственных за реализацию проектов молодежной политики в регионах прошло на площадке форума «iВолга».

Открывая совещание, заместитель полпреда Президента РФ в ПФО Олег Машковцев обратил внимание на общий уровень готовности регионов округа к участию в проектах во втором полугодии, а также на вопрос информационного сопровождения патриотического воспитания молодежной. По словам заместителя полпреда, активное освещение окружных проектов в СМИ отмечается в Чувашской Республике, Пермском крае, Кировской, Самарской и Саратовской областях.

«Пристальное внимание к вопросам информационного освещения проектов не только формирует общественное мнение, дает положительные информационные поводы, но и отражает глубину информирования молодежи о предоставляемых ей возможностях самореализации», – подчеркнул Машковцев.

Заместитель полпреда подробно остановился на общественных проектах ПФО и новшествах, которые ожидаются во втором полугодии. По словам Олега Машковцева, в ближайшее время после перерыва, связанного с пандемией, планируется возобновить проведение «Гвардейца». В этом году окружные военно-патриотические сборы пройдут на базе Пензенского филиала Военной академии материально-технического обеспечения Минобороны России. Участниками станут команды из всех регионов Приволжского федерального округа и Донецкой Народной Республики, сформированные из старшеклассников 10-11 классов, ориентированных на получение военного образования или службу в рядах Вооруженных Сил России.

С 12 по 17 сентября в Оренбургской области запланирован окружной финал военно-спортивной игры «Зарница Поволжья» с массовым охватом всех школьников соответствующего возраста.

Олег Машковцев затронул и новые формы патриотического воспитания, отметив, что сейчас ведется работа по возрождению самостоятельного окружного слета военно-патриотических клубов.

Говоря о теме массового спорта, Олег Машковцев рассказал, что в сентябре планируется проведение IV окружного турнира по хоккею среди студенческих любительских команд. Это направление проекта «Золотая шайба» – точка роста. Впервые в финале планируется участие команд из всех 14 регионов округа. В числе новых спортивных проектов – окружной турнир по баскетболу 3 на 3 для обучающихся в учреждениях среднего профессионального образования (СПО).

Традиционными осенью остаются окружной слет поисковых отрядов «Никто не забыт», Спартакиада «Кадет Приволжья», окружной финал общественного проекта «Вернуть детство» для воспитанников детских домов, проект уличной культуры «ФормАрт».

По словам Олега Машковцева, не останутся без внимания и наши китайские коллеги: в октябре-ноябре текущего года в соответствии с достигнутой с китайскими партнерами договоренностью, будет проведен VIII Российско-китайский молодежный форум в формате «Волга-Янцзы», в котором участвуют представители студенческой молодежи двух стран. Форум планируется в онлайн-формате.

9 декабря в День Героев Отечества будут подведены итоги по направлениям, связанным с патриотическим воспитанием молодежи по трем номинациям: лучший военно-патриотический клуб, лучшая музейная экспозиция и лучшее выполнение законодательства в сфере увековечения памяти о защитниках Отечества.

Завершением 2022 года станет Новогодняя елка полномочного представителя Президента Российской Федерации в Нижнем Новгороде с приглашением детей из разных регионов округа.

Особое внимание в ходе совещания было уделено вопросу реализации государственной молодежной политики в регионах ПФО, а также рекомендациям по итогам заседания Совета при полномочном представителе Президента РФ в ПФО в ноябре 2021 года. В числе ключевых тем – создание самостоятельных органов государственной власти, координирующих вопросы ГМП в регионах и наделение молодежных парламентов правом законодательной инициативы. Представители регионов ПФО в своих выступлениях поделились личным опытом и обозначили перспективы развития государственной молодежной политики на территории субъектов Федерации округа.