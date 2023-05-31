Реализацию Народной программы обсудили на заседании Генсовета «Единой России»

Председатель Госсовета РТ, Секретарь регионального отделения «Единой России» Фарид Мухаметшин принял участие в заседании Генсовета партии, где обсудили вопросы реализации Народной программы, а также подвели итоги праймериз.

Заседание прошло в режиме ВКС. Мухаметшин присоединился к обсуждению из города Пермь, где находится с рабочей поездкой, основная цель которой – участие в мероприятиях Ассоциации законодателей Поволжья.

«Наша партийная работа на всех уровнях должна быть увязана с положениями Народной программы, - отметил председатель партии «Единая Россия», заместитель Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев, открывая заседание, - для ее реализации в бюджет заложены необходимые средства. В ряд направлений вносятся изменения. Также Народная программа дополняется новыми разделами в связи с текущей ситуацией и запросами граждан».

Среди таких изменений Медведев обозначил распространение опыта капитального ремонта образовательных учреждений, внедрение механизмов импортозамещения в медицине, утверждение программ развития новых регионов России.

Еще одно направление – содействие развитию туристической отрасли. При этом особое внимание уделяется внутреннему и межрегиональному туризму.

«Новые положения не снимают с нас ранее взятых обязательств, - подчеркнул Медведев, - от каждого из нас сегодня требуется максимальная концентрация и дисциплина».

В Татарстане реализацию Народной программы контролируют депутаты всех уровней. В республике по Народной программе ремонтируют и строят школы, детские сады, сельские спортзалы, ФАПы, дома культуры и другие объекты. Пик строительных ремонтных работ приходится на лето, а значит, и выездов депутатов на площадки становится больше. Еженедельно парламентариями проверяется более 30 объектов. Все виды работ проводятся в плановом режиме, без сбоев. У татарстанских единоросов нет сомнения, что объекты Народной программы в республике будут сданы в срок.

В заседании Генсовета приняли участие Секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова, руководитель ЦИК «Единой России» Александр Сидякин, министр здравоохранения Михаил Мурашко, руководители региональных отделений партии, представители профильных министерств и ведомств.