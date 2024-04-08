Реализация нового нацпроекта «Молодежь России» начнется в Татарстане в 2024 году

В Татарстане со второго полугодия 2024 года начнется реализация нового национального проекта «Молодежь России». Еще четыре новых нацпроекта будут запущены с 2025 года. Об этом сообщил первый заместитель министра экономики РТ Олег Пелевин на заседании Комитета Госсовета РТ по государственному строительству и местному самоуправлению.

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию анонсировал пять новых национальных проектов, запланированных к реализации в 2025 – 2030 годах: «Кадры», «Молодежь России», «Продолжительная и активная жизнь», «Семья» и «Экономика данных», напомнил докладчик.

«Глава государства отметил, что национальные проекты зарекомендовали себя с положительной стороны, они важны для наших граждан, направлены на благополучие российских семей. Кроме повышения уровня жизни граждан они способствуют развитию экономики страны в целом», – подчеркнул Пелевин.

По его словам, мероприятия новых национальных проектов частично были реализованы в республике в 2019 – 2024 годах в рамках уже действующих: «Демография», «Здравоохранение», «Образование», «Цифровая экономика». «Благодаря их реализации достигнуты определенные социально-экономические результаты. Поэтому принято решение расширить меры поддержки, укрупнить задачи за счет дополнительных мероприятий», – уточнил спикер.

Он добавил, что в прошлом году в Татарстане реализованы мероприятия 50 региональных проектов для достижения целей 13 нацпроектов. Для этого было выделено финансирование в размере 46 млрд рублей.

В этом году на реализацию 13 национальных проектов будет направлено 25,8 млрд рублей. На эти средства планируется построить 286 объектов, закупить оборудование.

Пелевин также рассказал, что объем ВРП республики за прошлый год составил 4,3 трлн рублей, рост – 103,6 %. Промышленными предприятиями отгружено продукции на 4,7 трлн рублей. Объем инвестиций в основной капитал превысил 1,1 трлн рублей.

Строительные работы за прошлый год выполнены на 708 млрд рублей, введено 3,4 млн кв. метров жилья. Дорожные работы проведены на 248,8 млрд рублей. Туристический поток увеличился и составил 4 млн человек.

Кроме того, первый замминистра экономики назвал основные задачи выполнения плана по обеспечению устойчивого развития экономики республики в этом году. Это повышение эффективности деятельности организаций, сохранение инвестиционной активности, стимулирование частных инвестиций, повышение инновационной активности и внедрение новых технологий, качественный рост МСП, сбалансированное развитие муниципальных образований, а также продолжение эффективной реализации национальных проектов и государственных программ.

Комитеты Госсовета начали рассматривать отчет о результатах деятельности Правительства Татарстана за 2023 год. Он внесен в парламент Раисом республики Рустамом Миннихановым.