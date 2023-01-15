Реализация нацпроекта «Культура» в Татарстане обошлась в 2022 году в 1,15 млрд рублей

В 2022 году на реализацию национального проекта «Культура» в Татарстане было предусмотрено 1,15 млрд рублей. Из них более 700 млн выделено из бюджета РФ, более 457 млн — средства республики.

На эти средства было закуплено современное оборудование для 39 организаций культуры, построено, реконструировано и отремонтировано 34 здания таких организаций. Работа проводилась по региональному проекту «Культурная среда».

По проекту «Творческие люди» было поддержано 182 творческие инициативы из Татарстана, 1091 человек получил господдержку за участие в добровольческой деятельности. Кроме того, некоторые мероприятия, входящие в проект, получили грантовую поддержку из федерального и республиканского бюджетов.

Благодаря регпроекту «Цифровая культура» в прошлом году создано девять виртуальных концертных залов. Подобные объекты появляются в организациях культуры, ДК, библиотеках и музеях и позволяют населению знакомиться со знаковыми культурными мероприятиями.

Кроме того, по проекту Национальная библиотека РТ пополнила свой фонд оцифрованных изданий на 1000 единиц.

Также все татарстанские учреждения культуры активно присоединяются к интернету. Благодаря этому, в цифру переводятся концерты и спектакли, выставки и экскурсии, творческие встречи и мастер-классы, лектории и флешмобы, а также другие интересные мероприятия. Подобный формат приобретает всю большую популярность у жителей республики.

Напомним, что национальные проекты реализуются в РФ с 2019 года по указу Президента Владимира Путина. В частности, нацпроект «Культура» нацелен на сохранение культурного достояния, обеспечение преемственности культурных традиций, поддержка профессионального искусства и всех форм творчества, культурных инноваций, обеспечивающих рост культурного потенциала общества, их трансляция во всех уголках России и за ее пределами.