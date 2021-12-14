«Реалити-шоу» с солнечными орлами из Татарстана собрало более 415 тыс. просмотров

Онлайн-трансляция из гнезда пары солнечных орлов (Aquila heliaca по латыни) Алтына и Алтынай, живущих на территории национального парка «Нижняя Кама», собрала более 415 тыс. просмотров. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам.

Благодаря видеокамере в режиме реального времени любой желающий практически из любого уголка мира мог наблюдать то, что скрыто от глаз человека, и почувствовать себя немного орнитологом, напомнили в ведомстве.

«Трансляция длилась с марта по октябрь и за это время собрала более 415 тыс. просмотров. Кроме россиян, за жизнью наших орлов наблюдали жители Латвии, Японии, Польши, Тайваня, США, Германии, Индии, Украины, Вьетнама, Финляндии и других стран», — заметили в комитете.

Интерес к птицам объединил людей самых разных возрастов. Среди зрителей больше всего оказалось наблюдателей в возрасте 35–44 лет — более 25%. Людей в возрасте 25–34 лет было 19,9%, 55–64 лет — 17,8%, 45–54 лет — 17%, а 65 лет и старше — 12,5%.

Проекты по онлайн-наблюдениям за дневными хищными птицами силами сотрудников национального парка «Нижняя Кама» реализуются начиная с 2018 года.