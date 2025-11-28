Реалити Костылевых, богема Загитова и секрет Полишинеля Туктамышевой. Обзор «фигурки»

Инфопространство «фигурки» на неделе буквально наводнилось очередным скандалом в академии «Ангелы Плющенко». До сих пор никто не понял, кто главный интриган в этой истории. Тем временем Загитова продолжала наслаждаться жизнью селебрити, а Туктамышева объявила о завершении карьеры. О том, что происходило в «фигурке», - в обзоре «ТИ-Спорта».





Фото: © соцсети Елены Костылевой

Разборки Костылевых. Почему мама устроила реалити-шоу из отношений с дочкой?

Кажется, нет в мире фигурного катания другой такой академии, настолько часто и четко ассоциирующейся со скандалами, как «Ангелы Плющенко». На этот раз в центре внимания фигурного сообщества оказались 14-летняя восходящая звезда Елена Костылева и ее мама Ирина Костылева.

Все началось с того, что Евгений Плющенко обратился в органы опеки с заявлением о насилии в семье по отношению к его ученице. Первым об этом рассказал журналист Влад Жуков, сообщивший, что юная фигуристка подверглась применению физической силы 24 ноября, недостаточно успешно выступив на юниорском Гран-при. В жалобе указывается, что мама фигуристки на протяжении долгого времени подвергает свою дочь не только физическому, но и эмоциональному насилию, постоянно унижая ее.

Позже выяснилось, что первой забила тревогу уже бывший тренер Елены Елизавета Нугуманова.

«После, так как я переодевалась в одной раздевалке с Леной, я ежедневно видела, как мама неоднократно унижает Лену, говорит ей слова не просто плохие, а ужасные – что нельзя говорить спортсмену (это ломает психику ребенка)! Потом она ее била на моих глазах. Я сразу шла к нашим администраторам и охране в слезах от того, как мне жалко ребенка, который полностью выкладывается на тренировках… После того, как она ее ударила в живот, Лена подошла ко мне и сказала, что нужно что-то делать, просила у меня помощи», – написала Нугуманова в своем телеграм-канале.

Казалось бы, в этой истории все предельно ясно. Ко всему, Ирина Костылева начала записывать странные видео из комнаты дочери, в которых требует от нее показать побои. Выглядят это не очень приятно – очевидно, что Лена не хочет принимать участия в этой представлении и просит не снимать ее на камеру. Сам факт того, что родитель устроил из этих разборок реалити-шоу в прямом эфире своего телеграм-канала, уже вызывает отторжение. Сесть и провести с дочкой доверительный разговор, видимо, не рассматривается в качестве опции.

И, конечно, версия мамы фигуристки сильно расходится с тем, как информацию преподносят в «Ангелах Плющенко». Ирина утверждает, что Нугуманова, агенты и другие представители Академии пытаются настроить против нее дочь, чтобы ею было проще управлять и получать от этого выгоду.

«Все прекрасно в 14 лет понимпют, что хорошо а что плохо. А тут пррфессиональная обработка ребенка со всех сторон велась. Одни рассказы Нугумановой чего стоят. То Лена выйди, надо поговорить, то пойдем в ресторан, то за косметикой, то еще что. Прям отработпла свои 30 сребренников , браво! И все это чтоб вытянуть из ребенка код телефона мамы. Это блин профессиональная обработка.

Нугумановой можно мамкой в Дубаях работать с такими талантами по обработке малолеток, пусть попробует, применит свои таланты. Саша Трусова еще с ней дружила. Саша, фу, не трогай каку.

Все нормы морали стерты или даже их и не было никогда», - репостнула чей-то комментарий Ирина Костылева в своем ТГ-канале (стиль и орфография комментария сохранены, – прим. Т-и).

Фото: © соцсети Елены Костылевой

Вставать на чью-то сторону в этом конфликте максимально сложно. Девочка, судя по видео матери, тоже не самая простая, в ее поведении видны признаки звездной болезни и ни о какой боязни мамы речи там не идет. Кажется, в этом представлении виноваты все.

Slavic Core-стиль и повторы Загитовой

Олимпийская чемпионка Алина Загитова продолжает жить свою счастливую жизнь селебрити без профессионального спорта. Так, на днях она посетила премию блогеров «Блогема».

Фигуристка пришла на мероприятие в лосинах, обтягивающем топе и белоснежной шубе короткого кроя.

«Шуба у нас как элемент аксессуара. Я очень люблю шубы и, в принципе, даже на ледовых мероприятиях всегда ношу их. Как бы я назвала свой сегодняшний образ? Супергламурный образ. Наверное, столько бриллиантов никогда в жизни не было. Это все бриллианты. Помогал ли мне стилист? Конечно, стилист. Потому что мне важно выглядеть с иголочки на всех мероприятиях», – сказала Загитова в эфире трансляции премии.

Жаль, что стилист не сообщил Алине, что ради ее постоянно меняющихся образов в стиле Slavic Core истребляются шиншиллы, кролики и соболи. Но то мелочи, важнее эффект, произведенный на очередном «мероприятии».

Также церемонию посетили серебряный призер Пекина-2022 Александра Трусова и Макар Игнатов. «Русская ракета» появилась в классическом черном платье, полностью закрывающем ноги, а ее супруг выбрал для праздничного вечера черный костюм и белую спортивную обувь.

Фото: пресс-служба премии «Блогема» / blogema.ru

На той же премии Загитова поделилась, что еще не единожды повторит свои шоу «Хранители времени» и «Ассоль». «Ассоль», по ее словам, теперь знает весь мир, а японцы уже готовы лететь в Краснодар, чтобы увидеть все воочию.

«Сто процентов будет уже показ в Краснодаре – и там мы будем показывать шоу «Ассоль», которое очень сильно расфорсилось буквально на весь мир. Японские фанаты тоже следили за ним и хотят приехать к нам в Россию, чтобы посмотреть на это прекрасное мероприятие. Также будем показывать вновь «Хранителей времени». Это инсайд, специально для вас. Еще раз будет повтор, так что приходите на наши шоу! – сказала Алина в том же эфире.

Уж не знаем, какой это инсайд, если Загитова представила «Хранителей времени 2.0» в своих социальных сетях уже больше месяца назад, а мы даже написали об этом материал.

«Императрица» официально завершила карьеру спортсменки

Тем временем чемпионка мира 2015 года, чемпионка Европы 2015 года, серебряный призер ЧМ-2021 Елизавета Туктамышева объявила о завершении своей спортивной карьеры.

В своем заявлении фигуристка отметила, что фигурное катание – это маленькая жизнь, полная как трудностей, так и счастливых моментов, и подчеркнула, что довольна тем, как сложилась ее спортивная карьера.

«Да, там были какие-то проблемы, какие-то сложные ситуации, но в ней было так много хорошего, так много счастливых моментов, что я могу с благодарностью сейчас сказать, что у меня сложилась яркая карьера, я ни о чем не жалею», – написала Туктамышева в своих социальных сетях.

Впрочем, давайте признаем честно, что никто уже особо не ждал, что 28-летняя фигуристка вернется на профессиональный лед, чтобы соревноваться с юниорками, исполняющими четверные. Елизавета не принимала участия в соревнованиях уже в сезоне-2022/2023.

А еще в 2023 году «Императрица» объявила о так называемой «паузе» в карьере, как это распространено у российских фигуристок. Годами откладывали признание об окончании карьеры Евгения Медведева, Загитова, Юлия Липницкая, до сих пор об этом не сообщила и Трусова.

Фото: fsrussia.ru

Последние два года Туктамышева попадала в список тренеров, работающих со сборной командой, в списки Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга. Даже работала с Глебом Лутфуллиным, подтянув тому результаты. Потом, правда, что-то пошло не так.

Так что объявление Елизаветы об окончании карьеры воспринимается как констатация очевидного.