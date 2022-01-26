«Реал» взял реванш у УНИКСа в Мадриде

В перенесенном матче Евролиги казанский УНИКС проиграл в Мадриде лидеру турнира «Реалу». Игра завершилась со счетом 68:85.

Напомним, что в первом круге самый титулованный клуб мира проиграл УНИКСу (65:58). И тогда, и сейчас испанцы идут на первом месте с тремя поражениями при 16 победах. УНИКС же приехал в Мадрид с 12 победами и семью поражениями, пятое место.

Казанцы выставили сегодня такой стартовый состав: Джон Браун, Лоренцо Браун, Марио Хезонья, Дмитрий Узинский и Андрей Воронцевич. Команды начали с места в карьер — 5:10 после второй «трехи» Лоренцо Брауна, 12:12. Однако три кряду дальних попадания Серхио Юля все же позволили «Реалу» оставить за собой первую четверть, 21:14.

Испанцы плотно закрыли Хезонью и Кэнаана. Дальние броски у хозяев летят, 35:21, но тут вспыхнул Хезонья, набравший семь очков подряд, — 35:28 в середине второй четверти. Гости много ошибаются. Итог первой половины 47:31. Ключевые цифры: трехочковые попадания 9-4, подбор 22-10, передачи 12-9, перехваты 1-5, потери 8-4.

В третьем периоде гости стали еще больше ошибаться — 57:36 через три минуты. После 13-го попадания испанцев из-за дуги счет стал 67:38. УНИКС не похож на себя. Перед последним перерывом на табло 74:45.

В заключительной четверти по понятным причинам напряжение на паркете ослабло, судьба матча была решена, и команды лишь доигрывали встречу. Гостям было важно улучшить неприятную статистику, что УНИКСу вполне удалось, 85:68. Последняя четверть осталась за клубом из Казани.

«Реал» (Мадрид, Испания) — УНИКС (Казань, Россия) — 85:68 (21:14, 26:17, 27:14, 11:23). Самые результативные Ябуселе (13+5 подборов), Тавареш (14+11 подборов), Юль (11), Абалде (11) — Л. Браун (13+8 передач), Хезонья (10+4 подбора), Джекири (13). 28 января дома казанцы сыграют с московским ЦСКА.