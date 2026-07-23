«Реал» предлагает 60 млн евро за чемпиона мира Родриго Эрнандеса

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Мадридский «Реал» нацелился на приобретение опорного полузащитника «Манчестер Сити» и сборной Испании Родриго Эрнандеса. Как сообщает издание L'Équipe, «сливочные» готовы выложить за 30-летнего хавбека 60 миллионов евро, что значительно превышает его актуальную рыночную стоимость.

По информации источника, главный тренерский штаб «королевского клуба» рассматривает испанца в качестве прямой замены Тони Кроосу, который завершил профессиональную карьеру год назад. Несмотря на то, что действующее соглашение Родри с «Манчестер Сити» рассчитано лишь до лета 2027 года, мадридский гранд готов переплатить, чтобы опередить возможных конкурентов и закрыть позицию топ-уровня.

Отмечается, что сам футболист положительно относится к возвращению в столицу Испании, где он ранее выступал за принципиального соперника «Реала» — «Атлетико». В случае срыва переговоров по Родри, руководство «Реала» рассматривает альтернативный вариант в лице полузащитника «Челси» Энцо Фернандеса.

Статистика минувшего сезона подтверждает высокий класс игрока: Родри провел 33 матча во всех турнирах за «Манчестер Сити», отметившись двумя забитыми мячами. Однако главным достижением года для него стала победа на чемпионате мира — 2026, где испанец был признан лучшим игроком турнира.

Согласно оценкам портала Transfermarkt, рыночная стоимость Родри в настоящее время составляет € 55 миллионов. Таким образом, предлагаемые «Реалом» € 60 млн представляют собой существенную премию к цене за футболиста, чей контракт с английским клубом вступает в финальную стадию.