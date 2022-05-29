«Реал» обыграл «Ливерпуль» в финале Лиги чемпионов, в Париже вспыхнули беспорядки

«Реал» обыграл «Ливерпуль» в Париже со счетом 1:0 в финале Лиги чемпионов, который прошел в Париже.

Победу мадридскому клубу принес гол Винисиуса Джуниора на 59-й минуте матча. «Ливерпуль» весь матч владел инициативой и нанес много ударов по воротам «Реала», однако вратарь «сливочных» Куртуа выручил испанскую команду.

Отметим, что для «Реала» это победа стала восьмой подряд в финалах Лиги чемпионов. В сумме испанский гранд в 14-й раз стал победителем Лиги чемпионов / Кубка чемпионов.

Финальный матч футбольной Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Реалом» стартовал в Париже с более чем получасовой задержкой. Это связано с беспорядками в окрестностях парижского стадиона «Стад де Франс».

По некоторым данным, болельщики «Ливерпуля» пытались пробиться на матч без билетов. Полиция Парижа использовала слезоточивый газ. По завершению игры английский клуб потребовал начать расследование.

«Мы крайне разочарованы проблемами, с которыми столкнулись наши болельщики при входе на стадион, и нарушениями периметра безопасности. Мы говорим о главном матче европейского футбола, болельщики не должны проходить через события, которые происходили в вечер 28 мая. «Ливерпуль» запросил официальное расследование причин этих неприемлемых инцидентов», — говорится в сообщении официального сайта «Ливерпуля».



Ливерпуль Англия – Реал Мадрид Испания 0:1 (0:0, 0:1)

0:1 – 59 Винисиус Жуниор.

Ливерпуль – Алиссон, Александер-Арнолд, ван Дейк, Конате, Робертсон, Хендерсон (Кейта, 77), Тиаго Алькантара (Фирмино, 77), Фабиньо, Салах, Мане, Диас (Диогу Жота, 65).

Реал Мадрид – Куртуа, Карвахаль, Алаба, Милитао, Менди, Модрич (Себальос, 90), Кроос, Каземиро, Вальверде (Камавинга, 85), Бензема, Винисиус Жуниор (Родриго, 90).