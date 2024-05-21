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Реактивный снаряд РСЗО и два беспилотника ВСУ уничтожены над Белгородской областью
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Россиские системы ПВО ночью сбили реактивный снаряд и два БПЛА ВСУ, сообщили в Минобороны.
Дежурные средства противовоздушной обороны ликвидировали реактивный снаряд РСЗО "Ольха" и два беспилотника самолетного типа в небе над Белгородской областью.
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