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СВО 21 мая 2024 08:13

Реактивный снаряд РСЗО и два беспилотника ВСУ уничтожены над Белгородской областью

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Россиские системы ПВО ночью сбили реактивный снаряд и два БПЛА ВСУ, сообщили в Минобороны.

Дежурные средства противовоздушной обороны ликвидировали реактивный снаряд РСЗО "Ольха" и два беспилотника самолетного типа в небе над Белгородской областью.

#спецоперация на Украине
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