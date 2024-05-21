Реактивный снаряд РСЗО и два беспилотника ВСУ уничтожены над Белгородской областью

Россиские системы ПВО ночью сбили реактивный снаряд и два БПЛА ВСУ, сообщили в Минобороны.

Дежурные средства противовоздушной обороны ликвидировали реактивный снаряд РСЗО "Ольха" и два беспилотника самолетного типа в небе над Белгородской областью.