Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Реактивный беспилотник сбили над Брянском
Скопировать ссылку
Реактивный летательный аппарат самолетного типа был сбит системой противовоздушной обороны в небе над Брянской областью, сообщает Александр Богомаз.
По его информации, в результате разрушений не последовало и никто не пострадал.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2