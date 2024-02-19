news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_top_970_100
СВО 19 февраля 2024 08:25

Реактивный беспилотник сбили над Брянском

Скопировать ссылку

Реактивный летательный аппарат самолетного типа был сбит системой противовоздушной обороны в небе над Брянской областью, сообщает Александр Богомаз.

По его информации, в результате разрушений не последовало и никто не пострадал.

#беспилотник
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2