Реакция России на ответы США и НАТО по гарантиям безопасности будет опубликована

Россия опубликует свою реакцию на ответы Соединенных Штатов и НАТО на предложения по гарантиям безопасности. Об этом на пресс-конференции в Москве заявил глава российского МИД после встречи со своим посольским коллегой Збигневом Рау, передает РИА Новости.

«Конечно, мы опубликуем этот документ, нам стесняться нечего», — сказал министр, пояснив, что реакция будет опубликована в скором времени.

Накануне на встрече с Президентом России Владимиром Путиным Лавров доложил, что российская реакция на ответы США и НАТО по гарантиям безопасности была сформулирована и занимает 10 страниц.