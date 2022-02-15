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Официальная хроника
15 февраля 2022  15:59

Реакция России на ответы США и НАТО по гарантиям безопасности будет опубликована

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Россия опубликует свою реакцию на ответы Соединенных Штатов и НАТО на предложения по гарантиям безопасности. Об этом на пресс-конференции в Москве заявил глава российского МИД после встречи со своим посольским коллегой Збигневом Рау, передает РИА Новости.

«Конечно, мы опубликуем этот документ, нам стесняться нечего», — сказал министр, пояснив, что реакция будет опубликована в скором времени. 

Накануне на встрече с Президентом России Владимиром Путиным Лавров доложил, что российская реакция на ответы США и НАТО по гарантиям безопасности была сформулирована и занимает 10 страниц.

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