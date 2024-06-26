Реакция Рахимова на скандал с Даку, новички и старые знакомые: все о межсезонье «Рубина»

Тренировочный процесс «Рубина» к новому сезону идет полным ходом

Восьмое место в РПЛ по итогам прошедшего сезона является неплохим результатом для «Рубина» после возвращения из Первой лиги. Грамотная осенняя трансферная селекция позволила казанскому клубу обрести звание крепкого и неудобного для оппонентов середняка российского чемпионата.

На данный момент перед главным тренером команды Рашидом Рахимовым стоит задача выступить, как минимум, не хуже. Наставник «Рубина» понимает, что для достижения данной цели футболистам необходимо быть хорошо готовыми в первую очередь физически. Поэтому в беседе с корреспондентом «ТИ-Спорт» на открытой тренировке клуба он раскрыл подробности текущего тренировочного процесса команды.

«У нас сегодня будет заканчиваться второй микроцикл, проводим четвертую тренировку за два дня. Нагрузка достаточно приличная, я вижу это. Сегодня по утренней тренировке мы видели, что объем работы был очень большой. Там человек восемь просто упали, это нормально, они упали от усталости. Было очень много скоростной работы, много изменений в направлении движения, очень много остановок, это тяжелая нагрузка. И вечерняя тренировка у нас будет тоже на тактическом упражнении, плюс будет игровое упражнение.

Завтра у нас будет восстановление, но оно тоже будет в аэробном режиме с элементами тактики. 27-го июня игра, в которой мы дадим возможность сыграть, скорее всего, всем по 45 минут. После чего у нас будет дополнительная беговая работа с интервальной методикой, которая будет подразумевать под собой и достаточно много интенсивного бега. Дальше мы дадим команде выходной, потому что игроки должны отдохнуть. И так же двухразово будем готовиться в следующем недельном цикле. Еще один цикл у нас будет короткий. Вот так будем готовиться», – раскрыл планы Рахимов.

Как проходит адаптация новичков?

К концу июня «Рубин» пока что не балует болельщиков обилием трансферов. Из свежих приобретений казанцев – подписание вратарей Артура Нигматуллина из «Пари НН» и Евгения Ставера из «Енисея».

Первый голкипер поклонникам РПЛ известен достаточно. Опытный, возрастной футболист, хорошо играющий на ленточке и на выходах. С уходом Юрия Дюпина в «Краснодар» вратарский вопрос в «Рубине» стоял остро. Сейчас он плюс-минус уже решен. Нигматуллин будет основным, а Ставер окажется в ротации, и, скорее всего, мы увидим его в деле только в матчах Кубка России.

О сильных сторонах Нигматуллина главный тренер «Рубина» подробно рассказывать не стал, сославшись на то, что лучше спросить об этом у тренеров вратарей. Видимо, Рахимов таким образом пытается огородить главного новичка клуба от лишнего давления со стороны СМИ.

Сам Нигматуллин своей усердной работой на тренировках дал понять журналистам, что намерен с первых матчах отречься от постоянного сравнения с Дюпиным, который в «Рубине» был бессменным первым номером с 2019 года.

Уход Дюпина, безусловно, потеря для казанского клуба, что справедливо подчеркнул в разговоре с корреспондентом «ТИ-Спорт» Рахимов. Но в то же время наставник «рубиновых» обратил внимание, что перемены на ведущих позициях случаются в любой команде и к ним не нужно относиться слишком критично.

«Большая ли потеря уход Дюпина? Конечно, вратарь, который был основным, - это потеря для нас. Но жизнь не стоит на месте, мы смотрим, кто может его заменить. Сегодня у нас два новых вратаря. Посмотрим, насколько быстро они адаптируются в команде, и, естественно, надеемся, что они нам помогут. А в том, что команда хорошо их примет, я уверен», – сказал Рахимов.

Как главный тренер «Рубина» отреагировал на недавний скандал с Даку?

Одно из любопытных и в то же время неприятных для имиджа «Рубина» событий произошло на прошлой неделе в рамках чемпионата Европы по футболу. Нападающий казанского клуба и сборной Албании Мирлинд Даку по окончании встречи с Хорватией (2:2) позволил себе выкрикнуть несколько оскорбительных кричалок в мегафон в адрес национальных команд Сербии и Северной Македонии. Из-за этого инцидента форварда «Рубина» на Евро дисквалифицировали на два матча.

Рашид Рахимов этот поступок Даку оценил негативно и заявил, что «эмоциональное состояние не должно перехлестывать» разум игрока, который представляет свою страну на столь большом международном турнире.

«Я знаю, что он должен был сыграть с Испанией, я знаю об этом. Я думаю, в первую очередь это разочарование у него, потому что он прекрасно понимает, он ждал этого момента. И вот эти эмоции, к сожалению, он не проконтролировал, а их нужно контролировать. Я думаю, что он должен успокоиться в первую очередь, осознать ошибку. Он должен быть примером для команды, он должен исправиться. Я уверен в том, что Мирлинд это сделает. Мы очень хорошо изучили его за этот год, сейчас надо дать ему паузу, чтобы он пришел в себя, осознал еще раз этот момент. Не нужно долго об этом думать. Он должен делами исправить эту ошибку», – прокомментировал ситуацию с Даку главный тренер «Рубина».

Продолжая разговор о скандале вокруг нападающего, нельзя не отметить, что в казанском клубе достаточно игроков с Балканского полуострова. В «Рубине» играют представители Сербии, Черногории, Албании, а значит, в теории по прибытии Даку в расположении команды внутри коллектива мог бы возникнуть конфликт.

Но Рашид Рахимов поспешил опровергнуть все разговоры о возможном недопонимании в команде. По словам главного тренера «Рубина», в клубе все прекрасно знают, что представляет из себя Мирлинд как человек. Поэтому конфликтов быть не должно.

«Все прекрасно знают Мирлинда. В его действиях нет злости, он достаточно компанейский, достаточно общительный, и я знаю, что он очень сильно сейчас за это переживает. Но ты взрослый человек, нужно думать, что делаешь. Я не думаю, что все здесь стоящие проводят свою жизнь без ошибок. На ошибках учатся, и я надеюсь, что это будет для него хорошим уроком», – заявил Рахимов.

Блудные сыновья Лисакович и Бакаев вернулись в расположение «Рубина»

На вчерашней тренировке «Рубина» в общей группе работали вернувшиеся из аренд Виталий Лисакович и Солтмурад Бакаев.

Белорусский нападающий неплохо проявил себя этой весной, выступая в «Балтике» Сергея Игнашевича. Сейчас у него есть хорошая возможность восстановить репутацию топ-игрока в глазах Рахимова. То же касается и Бакаева. Никому из этих футболистов не гарантировано место в составе. Все выводы наставник «Рубина» будет делать, исходя из работы игроков на тренировках.

«Они находятся в клубе, на контракте. Естественно, они должны тренироваться с нами. Они все игроки «Рубина», а кто из них будет попадать в состав или не будет, это покажет уже футбольное поле», – подытожил главный тренер казанцев.

Фото на анонсе uefa.com