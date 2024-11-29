«Реакция неоднозначная»: мэрия Казани сообщила итоги встреч с жильцами по вывозу снега

Вопросы вывоза снега из дворов многоквартирных домов в Казани и сбора дополнительных средств на эти цели активно обсуждаются в ходе встреч представителей УК с жителями города. В настоящее время прошло 909 встреч из 1,1 тыс. запланированных.

Фото: © Наталья Рыбакова/«Татар-информ»

Их результаты озвучил сегодня заместитель руководителя исполкома столицы Татарстана Искандер Гиниятуллин на встрече с журналистами.

«Идея всех этих встреч с населением, инициатива их проведения принадлежит нам - исполкому. Нас как муниципальную власть не устраивает тот результат, который показали жилищники в прошлом году при борьбе со снегопадами. И нас же этот результат не устраивает как собственников жилья. Городу принадлежит сегодня около 2% жилья в общем жилищном фонде», - сообщил он.

Гиниятуллин напомнил, что содержание придомовой территории - обязанность собственников, закрепленная в Жилищном кодексе России. Жители многоквартирных домов на своих собраниях должны определить тариф на содержание двора - сколько тратить на уборку снега, какими силами его убирать и как часто вывозить.

«Определено почти 1,5 тыс. домов - тех, которые реально представляют проблему. Это небольшие дома, в которых маленькие, тесные, узкие дворы, это дома-свечки, в которых придомовая территория тоже небольшая, где существует проблема с расталкиванием снега, куда его просто некуда складировать, таких домов у нас достаточно много в Казани», - подчеркнул Гиниятуллин.

Поскольку жители зачастую не проводят собрания и не устанавливают тариф для своего двора, УК берут за основу тариф, установленный для муниципального жилья исполкомом. Он составляет 5 руб. 15 коп. с квадратного метра. По данным мэрии, этого мало, чтобы нанять достаточное количество дворников. На их зарплату уходит только половина тарифных начислений, остальное приходится на инвентарь, оплату спецтехники, спецодежду, реагенты.

Вопрос, сколько тратить на содержание дворов, жильцы должны решить сами. Люди ведь планируют траты, к примеру, на содержание кухни в квартире – такое сравнение было приведено сегодня на встрече в мэрии.

«Реакция, как и предполагалось, неоднозначная. В 58 домах принято решение о пересмотре размера платы. И сейчас там идут подсчеты, будет установлен иной размер платы, которого, надеемся, будет достаточно для того, чтобы в нормативном состоянии содержать дворы», - отметил Гиниятуллин.

Более подробно о том, сколько денег понадобиться доплатить жильцам за уборку снега зимой, читайте сегодня в репортаже «Татар-информа».

Фото анонса: Рамиль Гали / «Татар-информ»