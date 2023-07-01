Реакция на мятеж, перенос Соборной мечети и сожженный Коран: обзор событий недели

Предательство Пригожина вылилось в вооруженный автопробег по тылам страны в разгар отражения украинского контрнаступления

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Пригожинский мятеж: реакция Татарстана

Большое событие последних семи дней – провалившийся мятеж частной военной компании «Вагнер». Гордыня и непомерные амбиции основателя ЧВК Евгения Пригожина привели к страшному предательству, вылившемуся в вооруженный автопробег по тылам страны в разгар отражения украинского контрнаступления российской армией. Мятежники надеялись на поддержку армии, но та, расценив это именно как гнусное предательство, отказалась участвовать в бунте и продолжала противостоять врагу на линии боевого соприкосновения. Российский народ отреагировал на мятеж точно так же – люди решительно осудили бунтовщиков и сплотились вокруг Президента России.

Сам Владимир Путин так охарактеризовал преступные действия мятежников: «Организаторы мятежа, предав свою страну, свой народ, предали и тех, кого втянули в преступление. Лгали им, толкали их на смерть, под огонь, на то, чтобы стрелять в своих. Именно такого исхода – братоубийства – хотели враги России».

Мятеж захлебнулся из-за отсутствия социальной базы. Никто – ни гражданское население, ни армия, ни регионы, ни национальности и народности России – не поддержал действия бунтовщиков. Убедившись в полной бесперспективности «похода на Москву», Пригожин развернул свои подразделения в обратную сторону, а участие в переговорах белорусского президента позволило купировать возможные тяжелые последствия мятежа.

Раис Татарстана Рустам Минниханов одним из первых отчетливо и эмоционально выразил свою позицию. Он заявил, что Татарстан поддерживает Президента России, и призвал «в это сложное время» объединиться вокруг Верховного главнокомандующего, чтобы вместе противостоять тем, кто представляет угрозу стране и ее многонациональному народу. Тем самым Раис высказал консолидированную позицию татарстанцев, весьма, к слову, активных в осуждении мятежа. Депутаты Госдумы и члены Совета Федерации от Татарстана, руководители исполнительной ветви власти, депутаты Госсовета РТ и муниципальных парламентов (в том числе и участвующие в СВО), главы районов республики, ветеранские организации, представители гуманитарных движений, Ассамблея народов Татарстана, Общественная палата РТ, общественные движения и представители духовенства - все безоговорочно и в унисон поддержали Президента России. Коллективный голос Татарстана в защиту нашей страны был громким, решительным и своевременным. И он был услышан.

В мае 2022 года символический камень под возведение мечети был заложен на территории бывшего парка аттракционов «Кырлай» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Соломоново решение по месту размещения Соборной мечети Казани

Важное событие для Татарстана на этой неделе – поставлена точка в спорном вопросе о площадке под строительство Соборной мечети Казани. Напомним, в мае 2022 года символический камень под возведение мечети был заложен на территории бывшего парка аттракционов «Кырлай». Это стало одним из центральных событий празднования 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией. Однако в ходе проектирования сооружения и выбора концепций строительства республиканские и городские власти столкнулись с рядом проблем как технического характера, так и в виде сопротивления проекту со стороны гражданского общества. Речь о недовольстве жителей окрестных домов, просивших сохранить парковое пространство, и возражениях некоторых представителей архитектурного сообщества республики. Архитекторы, помимо технических проблем, ссылались на видимый им архитектурно-градостроительный конфликт.

В отношении технических проблем мэр Казани Ильсур Метшин высказался на встрече с мусульманским духовенством в Казанской Ратуше 27 июня: «Приступили к проектированию, геодезическим работам. После того как начали работать, обнаружили активные грунтовые воды, которые как полноценная подземная река». Для современного строительства подобные геодезические трудности не проблема – здания вполне могут строиться и с такими исходными данными, вопрос лишь в удорожании строительства. Но как быть с мнением общественности?

Была подобрана новая площадка под строительство мечети в Адмиралтейской слободе, там, где Волга сливается с Казанкой Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

И здесь власти пошли на компромисс, приняв в конце концов соломоново решение, устроившее все заинтересованные стороны. Была подобрана новая площадка в Адмиралтейской слободе, там, где Волга сливается с Казанкой и поворачивает на юг. Мусульманское духовенство в лице муфтия Татарстана Камиля Самигуллина и других имамов выбор места одобрило. Представлена новая концепция мечети, предложенная архитектурным бюро «Цимайло, Ляшенко и Партнеры». И эта концепция тоже получила одобрение всех заинтересованных сторон.

Рустам Минниханов также всецело поддержал инициативу духовенства республики о создании на месте «Кырлая» парка 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией.

Татарстан показал пример гармоничного и взвешенного решения в потенциально конфликтогенном вопросе. Не каждый регион может похвастаться таким подходом – вспомним хотя бы печальный опыт Екатеринбурга, где попытка возведения православного храма на месте парка едва не привела к гражданскому противостоянию.

В Татарстане, известном своими традициями межнационального и межрелигиозного сотрудничества, празднование Курбан-байрама отличается особой проникновенностью и торжественностью Фото: rais.tatarstan.ru

Омраченный праздник

В центре внимания на уходящей неделе были события, связанные не только с мусульманами республики, но и со всем исламским миром, отмечавшим Курбан-байрам. Для России это тоже весьма знаковый праздник, ведь ислам – вторая по распространенности религия в стране: община правоверных насчитывает здесь около 20 млн человек. Было традиционное поздравление российских мусульман от Президента РФ и Раиса Татарстана Рустама Минниханова:

«В Татарстане, известном своими традициями межнационального и межрелигиозного сотрудничества, празднование Курбан-байрама отличается особой проникновенностью и торжественностью. <…> Уверен, что в дальнейшем, благодаря активному участию татарстанской уммы, нам удастся и далее укреплять статус республики как уникальной площадки для развития исламского сотрудничества и межцивилизационного диалога», – отметил он.

Увы, празднование оказалось омрачено событием, прозвучавшим на весь мир. В священный для мусульман день на площади Медборъярплатсен в центре Стокгольма прошла кощунственная антиисламская акция: при полном попустительстве и даже скорее под покровительством шведских властей иммигрант из Ирака сжег Коран.

В Стокгольме при полном попустительстве и даже скорее под покровительством шведских властей иммигрант из Ирака сжег Коран Скриншот видео

Реакция на этот чудовищный акт в России, как и в исламском мире, была чрезвычайно резкой. Владимир Путин во время посещения Джума-мечети в Дербенте заявил, что неуважение к Корану является в нашей стране преступлением. Решительно отреагировал и Раис Татарстана Рустам Минниханов, назвавший произошедшее «чудовищным осквернением священного Корана», актом вандализма и бесчеловечным поступком.

Не будет преувеличением сказать, что к осуждающим высказываниям Путина и Минниханова присоединились не только мусульмане, но и все верующие люди других конфессий, поскольку в Стокгольме был совершен не только антирелигиозный, но и антигуманистический поступок. Западная цивилизация идет к своему логическому закату, превращаясь в собрание эгоцентричных индивидуумов, лишенных веры и уважения к религиозности и оскорбляющих святыни. Далеко ли они уедут на таком багаже? Ясно только одно: этим безумным перформансом Запад не только настроил против себя весь исламский мир, но и показал представителям других конфессий свою нечеловеческую нигилистическую сущность.

Представители татарстанских нефтяных компаний побывали в нефтеносных провинциях Афганистана

Татарстанские компании позвали добывать нефть и газ в Афганистане

В условиях закрытия западных рынков чрезвычайно важное для татарстанских нефтяников значение обрел вопрос расширения деятельности на Восток – как по переориентации поставок продукции, так и по участию в новых проектах по добыче нефти и газа. Любой интересный вариант такого взаимодействия Татарстана с восточными партнерами тщательно изучается.

Еще в мае 2023 года министр промышленности и торговли временного правительства Афганистана Нуруддин Азизи провел в Казани встречу с главой «Татнефти» Наилем Магановым, пригласив российскую компанию принять участие в разработке месторождений в его стране. На прошлой неделе делегация, в которую вошли представители татарстанских нефтяных компаний, побывала в нефтеносных провинциях Афганистана, а также встретилась с главами министерств и ведомств афганского правительства. Татарстанские специалисты оценили качество местного сырья, провели экспертизу шахт и дали высокую оценку месторождениям. Итог визита делегации – руководство Афганистана согласовало добычу и переработку нефти и газа татарстанскими компаниями.

Конечно, можно спорить о рисках инвестиций и ведения бизнеса в Афганистане, но это большая возможность для наших нефтяников – власти этой центральноазиатской страны кровно заинтересованы в их опыте. Как и в опыте татарстанских энергетиков, с которыми правительство Афганистана уже заключило контракт на развитие энергетической инфраструктуры на сумму 1 млрд долларов.

Проблемы МТС могут быть связаны с отсутствием своевременных обновлений сетевого ПО из-за прекращения работы в РФ западных производителей Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Хрупкий цифровой мир

Крупный сбой связи, с которым столкнулись абоненты МТС в Татарстане 28 июня, показал хрупкость цифрового мира, построенного на западном оборудовании. Пострадали в тот день и другие города и регионы — Нижний Новгород, Москва, Санкт-Петербург, Чебоксары, о проблемах со связью сообщалось из Башкортостана, Марий Эл, Удмуртии, Самарской, Новосибирской, Саратовской, Кировской, Оренбургской, Пензенской областей. Сбой начался еще утром и был устранен только к вечеру.

Сама компания не конкретизировала причину столь масштабного происшествия, однако источники издания «Известия» утверждают, что сбой мог произойти в работе Home Location Register – системы, которая отвечает за регистрацию абонентов в сети. Аналогичные сбои несколько лет назад испытал на себе «Мегафон». Кроме того, по данным тех же источников, проблемы могут быть связаны с отсутствием своевременных обновлений сетевого ПО из-за прекращения работы в РФ западных производителей сотового сетевого оборудования.

Действительно, прекращение поддержки западного программного обеспечения и уход с российского рынка западных технологических компаний не могут не порождать серьезных проблем. Отечественная цифровизация, базировавшаяся на иностранных технологических решениях, сталкивается сейчас с сильнейшим вызовом. И если в ближайшее время не получится адекватно ответить на него как импортозамещением, так и параллельным импортом, мы воочию убедимся, как хрупок и ненадежен ставший столь привычным для нас цифровой мир.