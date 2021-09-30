Реабилитацию прошли 86 психологов, помогавших родителям и ученикам казанской школы №175

Психологи и психотерапевты, которые оказывали психологическую помощь пострадавшим при нападении на казанскую гимназию №175 и свидетелям трагедии, прошли специальный тренинг. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал заведующий кафедрой психотерапии и наркологии КГМА — профессор и заслуженный врач РТ Анатолий Карпов.

«Действительно, психологи работали с людьми очень травмированными, им было трудно. Люди были очень разрушены этим событием. И работа психологов очень сложная, энергоемкая, надо было все свои эмоции, все силы направить на помощь. Сами психологи выгорают, устают и истощаются. Им тоже нужна помощь», — пояснил специалист.

В беседе с корреспондентом ИА «Татар-информ» Анатолий Карпов отметил, что тренинг прошли 86 специалистов. А программу к нему готовили специально.

«По инициативе Министерства молодежи мы провели цикл учебно-лечебных занятий по адаптации людей, помогающих в таких ситуациях, они тоже нуждаются в поддержке», — заключил профессор.