Реабилитация участников СВО после лечения будет организована в госпиталях ветеранов войн

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В качестве якорных медицинских организаций, куда в Татарстане для лечения и реабилитации могут обращаться ветераны спецоперации, определены госпитали ветеранов войн в Казани и Набережных Челнах. Об этом рассказала руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» в РТ Гузель Удачина в программе «Интервью без галстука» на телеканале «Татарстан 24».

«Кроме того, для наших ветеранов на сегодняшний день открыта реабилитационная база МЧС по Республике Татарстан», — уточнила она.

Удачина упомянула, что в госпитале ветеранов войн в Казани ведется поэтапный ремонт, реновация, оснащение новым оборудованием. Здесь открыто отделение по посттравматическому стрессовому расстройству.

«Есть возможность получения медицинской помощи как амбулаторно, так и в стационарных условиях. В зависимости от степени тяжести состояния человека предлагается либо лечение, либо медицинская реабилитация», — пояснила глава филиала фонда «Защитники Отечества».

Специальная военная операция на Украине (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.