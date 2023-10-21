Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Реабилитация участников СВО после лечения будет организована в госпиталях ветеранов войн
В качестве якорных медицинских организаций, куда в Татарстане для лечения и реабилитации могут обращаться ветераны спецоперации, определены госпитали ветеранов войн в Казани и Набережных Челнах. Об этом рассказала руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» в РТ Гузель Удачина в программе «Интервью без галстука» на телеканале «Татарстан 24».
«Кроме того, для наших ветеранов на сегодняшний день открыта реабилитационная база МЧС по Республике Татарстан», — уточнила она.
Удачина упомянула, что в госпитале ветеранов войн в Казани ведется поэтапный ремонт, реновация, оснащение новым оборудованием. Здесь открыто отделение по посттравматическому стрессовому расстройству.
«Есть возможность получения медицинской помощи как амбулаторно, так и в стационарных условиях. В зависимости от степени тяжести состояния человека предлагается либо лечение, либо медицинская реабилитация», — пояснила глава филиала фонда «Защитники Отечества».
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»