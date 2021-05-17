Эхо трагедии, открытие пляжей и парковый сезон: главные темы с совещания у Метшина

Капремонт гимназии проведут с учетом мнения родителей и психологов

В здании казанской гимназии № 175 сделают капитальный ремонт, чтобы избавиться от следов трагедии, произошедшей 11 мая. При составлении плана работ городские власти выслушают мнения родителей учеников и психологов. Об этом сообщил мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин.

Глава города отметил, что 11 мая навсегда останется в истории Казани трагическим днем. Он выразил благодарность за нескончаемый поток поддержки со всей страны и мира. Сейчас городские власти вместе с республикой и федеральным центром работают над разрешением ситуации.

«Из 23 госпитализированных восемь пострадавших проходит лечение в федеральных медцентрах. В наших клиниках остаются 13 человек, двое детей выписаны из ДРКБ. Информация о ходе лечения ежедневно сообщается родителям пострадавших», — напомнил мэр Казани.

Метшин также отметил важность восстановления пострадавшей гимназии. «Принято решение о капитальном ремонте школы. Мы провели родительские собрания со всеми параллелями, договорились о том, что как только правоохранители завершат свою работу внутри школы, мы обязательно посоветуемся с родителями и психологами по интерьерам и другим решениям», — резюмировал Ильсур Метшин.

По словам Метшина, нападение на гимназию № 175 стало вызовом для образовательной системы всей страны. Градоначальник отметил, что имевшаяся в школе система безопасности сработала, позволив сохранить десятки жизней учеников и преподавателей. Камеры, громкоговорители и обученный персонал сделали свое дело. Однако этого оказалось недостаточно для предотвращения трагедии.

«Это проблема не конкретной школы или города. Это вызов всей нашей образовательной системе в целом», — подчеркнул Метшин.

Глава города добавил, что трагические события продемонстрировали недостаток внимания, уделяемого организации образовательных процессов.

«Поэтому предлагаю уже на текущей неделе собрать все необходимые структуры для обмена мнениями», — заключил мэр.

Как сообщил на совещании начальник Управления образования города Ирек Ризванов, учащиеся 9-х и 11-х классов казанской гимназии № 175 получат дополнительные 1,5 часа для сдачи ОГЭ и ЕГЭ. Это будет сделано в рамках мер реабилитации от стресса после трагедии, произошедшей здесь 11 мая.

Ризванов напомнил, что в прошедшие выходные проводились собрания с родителями учеников 175-й гимназии. В дискуссии принимали участие глава Минобразования РТ Ильсур Хадиуллин, руководитель исполкома Казани Рустем Гафаров, представители министерств и ведомств, а также психологи. Ключевым вопросом встречи стала реабилитация учеников школы.

«Для нас крайне важно, чтобы они смогли преодолеть стресс и спокойно закончить этот учебный год. Для этого мы внесли изменения в план занятий. <...> Учащиеся 9-х классов будут сдавать ОГЭ только по русскому языку, а время экзамена для них увеличено на полтора часа», — сообщил Ирек Ризванов.

По его словам, дополнительное время к экзамену получат и ученики 11-х классов. Продолжительность ЕГЭ для них вырастет так же на 1,5 часа.

«Учащимся 9-х и 11-х классов будет предложен выбор сроков сдачи экзаменов», — резюмировал Ризванов.



Казанские пляжи откроют 1 июня

С начала июня в Казани начнут работу сразу пять городских пляжей. Они будут оборудованы в соответствии с требованиями безопасности — ежедневно там будут дежурить спасатели и медработники. Об этом на совещании рассказал начальник Управления гражданской защиты Фердинант Тимурханов.

«Открытие купального сезона на пляжах „Локомотив“, „Нижнее Заречье“, „Озеро Глубокое“, „Озеро Комсомольское“, „Большое Лебяжье“, а также в местах отдыха у озера Изумрудного, озера Лебяжьего и озера в парке Победы планируется 1 июня. С этого дня там ежедневно с 9 утра до 8 часов вечера будут дежурить спасатели и медики», — отметил спикер.

Тимурханов добавил, что безопасность на городских пляжах будут также обеспечивать правоохранители — патрулирование будет идти в вечернее время, в праздники и по выходным.

К 28 мая группы водолазов намерены обследовать и при необходимости очистить дно прилегающих к пляжам водоемов площадью более 8,7 тыс. квадратных метров.

«Также идет уборка береговой линии протяженностью 1,1 тыс. метров. Берутся лабораторные пробы воды и песка, завершаются работы по ремонту помещений спасательных и медицинских постов, огораживаются зоны купания детей», — отметил Фердинант Тимурханов.

Приемка готовых для летнего отдыха пляжей города пройдет 28 мая.



Гастрофестивали и йога: городские парки и скверы подготовили программу активностей

Казанские парки в предстоящий летний сезон предложат горожанам и гостям города разнообразную программу: от лесотерапии и медитации до гастрономических фестивалей и спортивных ивентов. О планах на лето во время делового понедельника рассказал руководитель Дирекции парков и скверов Роберт Гарипов.

Докладчик отметил, что жаркая погода способствует более активному посещению скверов, парков и зеленых пространств татарстанской столицы. Уже сейчас там стартовали спортивные занятия: в Горкинско-Ометьевском лесу заработал беговой клуб, а с 18 мая набережная Кабана станет площадкой для утренней йоги. Спортивные ивенты в формате фитнеса, бега и силовых упражнений будут проходить в десяти городских парках.

«Во многих парках и зонах отдыха организованы пункты проката велосипедов и водного транспорта. <…> В ближайшее время на пляжах озер Комсомольское и Лебяжье появится возможность брать напрокат сапборды — доски для гребли стоя», — пояснил Гарипов.



Он добавил также, что в ближайшие дни в Горкинско-Ометьевском лесу стартует фестиваль еды, а в июле на площадке парка Горького пройдет масштабный фестиваль мороженого.

Помимо этого, в ряде казанских парков пройдут оздоровительные ивенты по медитации и лесотерапии, заключил Роберт Гарипов.