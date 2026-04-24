Общество 24 апреля 2026 14:33

Реабилитационный центр наркодиспансера Татарстана «Большие Ключи» отметил 20-летие

Реабилитационный центр наркодиспансера Татарстана «Большие Ключи» отметил 20-летие
Фото: РКНД

20-летний юбилей отметил реабилитационный центр «Большие Ключи» – отделение длительной медико-социальной реабилитации Республиканского клинического наркодиспансера Татарстана.

«20 лет – это тысячи спасенных жизней, тысячи счастливых семей, сотни тысяч часов работы врачей-наркологов, психологов, психотерапевтов и социальных работников. Здесь созданы все условия для выздоровления, занятия спортом и творчеством. Длительная ремиссия наших пациентов – это заслуга всего коллектива "Больших Ключей"», – отметил главный врач РКНД Ренат Уткельбаев.

На праздник приехали те, кто когда-то прошли здесь лечение и сегодня живут полноценной жизнью. В честь юбилея пациенты подготовили праздничный концерт: звучали авторские песни, стихи, сценические номера.

История центра началась в 2006 году, когда по распоряжению Кабинета министров Республики Татарстан в структуре наркодиспансера появилось новое подразделение в селе Большие Ключи. Это было первым в регионе социально-реабилитационным отделением с долговременным пребыванием для людей с зависимостями.

За 20 лет существования в отделении прошли лечение порядка четырех тысяч пациентов. Сегодня в отделении работают более 30 сотрудников: врачи, медицинские сестры, клинические психологи, санитарки и социальные работники.

