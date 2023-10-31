РБК: Волынец ждет, что скоро детям запретят посещать кальянные и бары

Уполномоченный по правам ребенка РТ Ирина Волынец поддержала предложение прокурора Татарстана Альберта Суяргулова о запрете детям посещать кальянные и бары.

В беседе с корреспондентом «РБК» она отметила, что родители не всегда успевают проследить, где находятся дети, поэтому случаи, когда подростки сидят в подобных заведениях – отнюдь не редкость.

Как следствие, она считает обоснованным наказывать владельцев этих мест за пропуск детей в их зал. Также спикер предлагает проводить с хозяевами баров и подобных «точек», родителями подростков и самими детьми разъяснительную работу.

Волынец выразила надежду на то, что данный закон примут в ближайшее время. Еще она добавила, что нужно принимать жесткие меры в случае нарушения этого закона.

Напомним, согласно данным предлагаемого закона, лицам до 18 лет запретят посещать кальянные и бары независимо от времени суток.

Как пояснил прокурор, в Татарстане растет число фактов потребления несовершеннолетними кальянов, вейпов и другой подобной продукции. Так, в 2022-м к административной ответственности за такие нарушения было привлечено 30 подростков, а за полгода 2023-го – 11 несовершеннолетних.

Поправки хотят внести в региональный закон «О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию в РТ». Пока что проект рассматривают в татарстанском парламенте.